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Nasdaq: возвращение глупости

Глеб Баранов
5 августа 2022, 08:43

Dow и S&P 500 закрыли день падением, но Nasdaq сделал еще шаг вверх. Лидировали акции, ранее упавшие на десятки процентов. Как отметил вчера Майкл Бьюрри, известный «шортом» ипотечных бумаг накануне кризиса 2007 года, «глупость эпохи ковида еще не умерла».

Julia Nikhinson/AP/TASS

«Глупость вернулась», – описал в четверг состояние фондового рынка США Майкл Бьюрри. Он может себе позволить – основатель Scion Asset Management, герой книг «The Greatest Trade Ever» и «Big Short», персонаж известного фильма. И, наконец, просто тот, кто «зашортил» ипотечные облигации перед кризисом 2007-09 годов – задолго до того, как рынок понял, что с ними что-то не так.

Вчера Dow Jones Industrial Average упал на 0,26%, а S&P 500 – на 0,08%. Однако Nasdaq Composite завершил день в плюсе – он прибавил 0,41%. Это было самое высокое его закрытие с 4 мая. От минимума июня его теперь отделяют солидные 20,4%.

Разговоры о том, что «дно» пройдено, уже идут. Но пока отскок просто соответствует масштабу предшествовавшего падения. Даже после такого роста Nasdaq Composite все еще находится на 21,54% ниже своего исторического максимума.

Коррекция, пусть даже и очень серьезная, обычное дело после обвала. Хотя некоторые и считают, что рост более чем на 20%, показанный на дистанции свыше 2 месяцев, означает начало бычьего рынка, даже такому определению ситуация пока не соответствует. К тому же история пузырей свидетельствует о сомнительности этого критерия.

Так, на начальной стадии краха доткомов отскок Nasdaq от минимума мая 2000 года до максимума июля составил 41%. Хватило бы, кажется, и на два бычьих рынка, но нет – снижение шло до осени 2002-го. И этому не помешал тот, например, факт, что рост от «дна» сентября 2001 года до верхней точки января 2002-го превысил 51%.

Большие пузыри сдуваются очень долго и не раз успевают обмануть публику «медвежьими ралли». Итогом бывает очень заметное изменение пейзажа рынка – в первую очередь, поведения его участников. Пока такого не наблюдается.

Как заметил вчера в своем блоге Майкл Бьюрри, штамм глупости, побуждающий быков надувать пузыри, полностью и бесповоротно исчезал из популяции после 1929-го, 1968-го, 2000-го и 2008 годов. Сейчас этого не произошло. «Глупость эпохи ковида еще не умерла, - написал он. – Как и в 2001 году – до Enron, до 9/11, до WorldCom».

В сущности, он напоминает очевидное, но постоянно забываемое: раз уж пузырь проткнут, то он продолжит сдуваться, а какие именно «скелеты в шкафу» за это время обнаружатся, мы знать не можем. Хотя именно Майклу Бьюрри, возможно, про какие-то и известно.

Но по мере их появления и продвижения рынка вниз энтузиазм публики должен угасать. Пока же, хотя процесс и идет, он не только не зашел достаточно далеко, но порой даже заметно обращается вспять.

Достаточно вспомнить события этой недели со взлетом выше $400 млрд капитализации AMTD Digital, имеющей выручку всего $25 млн. Розничным инвесторам из WallStreetBets, причастным к этому, в 2021 году, когда они прославились на весь мир, афера такого масштаба и не снилась. Хотя они тогда и лишили хедж-фонды, «шортившие» акции GameStop и AMC, миллиардов долларов.

Взлет акций-мемов и перепроданных бумаг убыточных компаний роста – это, конечно, симптомы не только штамма глупости или вынужденного закрытия «шортов». Всегда есть масса привходящих обстоятельств. Но если ВВП падает, лидеры подъема последних дней ранее потеряли десятки процентов (а то и сложились втрое) и зачастую все еще дороги, то это что угодно – только не начало бычьего рынка.

«Мы считаем, что это скорее принятие желаемого за действительное, – цитировал вчера CNBC стратега HSBC Макса Кеттнера. – Чтобы это ралли ’покупай что угодно’ продолжилось, нам нужно будет увидеть дальнейшее изменение ожиданий повышения ставок и еще одно резкое падение реальной доходности».
 