Nasdaq: возвращение глупости

«Глупость вернулась», – описал в четверг состояние фондового рынка США Майкл Бьюрри. Он может себе позволить – основатель Scion Asset Management, герой книг «The Greatest Trade Ever» и «Big Short», персонаж известного фильма. И, наконец, просто тот, кто «зашортил» ипотечные облигации перед кризисом 2007-09 годов – задолго до того, как рынок понял, что с ними что-то не так.

Вчера Dow Jones Industrial Average упал на 0,26%, а S&P 500 – на 0,08%. Однако Nasdaq Composite завершил день в плюсе – он прибавил 0,41%. Это было самое высокое его закрытие с 4 мая. От минимума июня его теперь отделяют солидные 20,4%.

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Разговоры о том, что «дно» пройдено, уже идут. Но пока отскок просто соответствует масштабу предшествовавшего падения. Даже после такого роста Nasdaq Composite все еще находится на 21,54% ниже своего исторического максимума.

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Коррекция, пусть даже и очень серьезная, обычное дело после обвала. Хотя некоторые и считают, что рост более чем на 20%, показанный на дистанции свыше 2 месяцев, означает начало бычьего рынка, даже такому определению ситуация пока не соответствует. К тому же история пузырей свидетельствует о сомнительности этого критерия.

Так, на начальной стадии краха доткомов отскок Nasdaq от минимума мая 2000 года до максимума июля составил 41%. Хватило бы, кажется, и на два бычьих рынка, но нет – снижение шло до осени 2002-го. И этому не помешал тот, например, факт, что рост от «дна» сентября 2001 года до верхней точки января 2002-го превысил 51%.

Большие пузыри сдуваются очень долго и не раз успевают обмануть публику «медвежьими ралли». Итогом бывает очень заметное изменение пейзажа рынка – в первую очередь, поведения его участников. Пока такого не наблюдается.

Как заметил вчера в своем блоге Майкл Бьюрри, штамм глупости, побуждающий быков надувать пузыри, полностью и бесповоротно исчезал из популяции после 1929-го, 1968-го, 2000-го и 2008 годов. Сейчас этого не произошло. «Глупость эпохи ковида еще не умерла, - написал он. – Как и в 2001 году – до Enron, до 9/11, до WorldCom».

В сущности, он напоминает очевидное, но постоянно забываемое: раз уж пузырь проткнут, то он продолжит сдуваться, а какие именно «скелеты в шкафу» за это время обнаружатся, мы знать не можем. Хотя именно Майклу Бьюрри, возможно, про какие-то и известно.

Но по мере их появления и продвижения рынка вниз энтузиазм публики должен угасать. Пока же, хотя процесс и идет, он не только не зашел достаточно далеко, но порой даже заметно обращается вспять.

Достаточно вспомнить события этой недели со взлетом выше $400 млрд капитализации AMTD Digital, имеющей выручку всего $25 млн. Розничным инвесторам из WallStreetBets, причастным к этому, в 2021 году, когда они прославились на весь мир, афера такого масштаба и не снилась. Хотя они тогда и лишили хедж-фонды, «шортившие» акции GameStop и AMC, миллиардов долларов.

Взлет акций-мемов и перепроданных бумаг убыточных компаний роста – это, конечно, симптомы не только штамма глупости или вынужденного закрытия «шортов». Всегда есть масса привходящих обстоятельств. Но если ВВП падает, лидеры подъема последних дней ранее потеряли десятки процентов (а то и сложились втрое) и зачастую все еще дороги, то это что угодно – только не начало бычьего рынка.

«Мы считаем, что это скорее принятие желаемого за действительное, – цитировал вчера CNBC стратега HSBC Макса Кеттнера. – Чтобы это ралли ’покупай что угодно’ продолжилось, нам нужно будет увидеть дальнейшее изменение ожиданий повышения ставок и еще одно резкое падение реальной доходности».

