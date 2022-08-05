Защите Байкала наметили путь

Ассоциация «Байкал без пластика» опубликовала дорожную карту решения эко-проблем озера. В документе упомянуты 11 экологических проблем озера, признанных наиболее острыми на сегодня. По каждому из них приведены пути решения и сроки, в которые необходимо их реализовать.

В числе указанных проблем — легкая доступность одноразового пластика и упаковки, безответственный туризм, отсутствие стимула для раздельного сбора мусора, а также инфраструктуры для его переработки.

Так, ассоциация намерена значительно ограничить доступность упаковки из пластика в пределах Байкальского региона. Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы уже внесла на рассмотрение палаты проект закона, согласно которому в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории будет запрещена розничная продажа одноразовых пакетов и посуды из пластика.

Напомним, что, как выяснили ранее ученые, вода Байкала загрязнена микропластиком, а с берегов озера волонтеры ежегодно собирают несколько грузовиков мусора, включая пластик. При этом, по данным сотрудников НИИ биологии ИГУ, во льду озера Байкал (в районе бух. Большие Коты) микропластик был принесен в бухту течениями из других районов. Если бы это был мусор из прибрежной зоны, он имел бы форму фрагментов, а не волокон.

Дорожная карта подразумевает продолжение научных экспедиций. Кроме того, дно озера предстоит очистить от многочисленных браконьерских сетей и их остатков, а берега — от пластикового мусора.

Другие решения включают в себя локальные волонтерские инициативы, а также активное взаимодействие с органами власти и научным сообществом. Например, ассоциация намерена поддержать строительство комплексов по сортировке мусора, для того чтобы пластик отправляли на вторичную переработку.

«Публикация дорожной карты в открытом доступе — осознанное решение. Приверженность ответственному бизнесу и прозрачность деятельности являются одними из основополагающих принципов ассоциации», — сообщили в ее пресс-службе. Ознакомиться с дорожной картой можно на ее официальном сайте: http://baikalplasticfree.ru/.

Ассоциация «Байкал без пластика» была образована в мае 2022 года. Ее участниками уже стали представители бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений. В их числе — холдинг En+ Group, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской, «РТ-НЭО Иркутск», Сбербанк, сеть супермаркетов «Слата», «Гранд Байкал», Иркутский государственный университет, центр развития Байкальского региона, Восточно-Сибирская магистраль, ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь».