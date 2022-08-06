Автомобилистам Херсона начали выдавать госномера РФ с кодом 184

В ГИБДД Херсона начали предоставлять услуги по регистрации транспорта и замене украинских водительских удостоверений. Новые номера на автомобили с кодом региона 184 выдадут только жителям региона, получившим российский паспорт. Об этом журналистам сообщил представитель ГИБДД РФ, передает ТАСС.

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«Государственная услуга по замене водительского удостоверения будет оказываться в первую очередь гражданам Российской Федерации, которые уже поменяли паспорта на российские. Гражданам Российской Федерации будут выдаваться номера российского образца, с кодом региона 184», — сообщили в ГИБДД.

Если же граждане Украины уже сдали украинский паспорт, но еще не получили российский, они смогут получить временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области, уточнили в госавтоинспекции.