Что необходимо знать о педикулёзе

Педикулёз всё ещё одно из самых распространённых заболеваний в мире. И не только в странах, где в порядке вещей голод, нищета, беспризорность, но и в благополучной Европе. Ведь заразиться может любой человек, независимо от социального статуса, достатка, образа жизни и даже гигиенических привычек. Доказано, что грязным волосам вши предпочитают чистые шевелюры.

Но, если заразиться может каждый, как понять, что у тебя вши, чтобы немедленно приступить к лечению, не шокировать и не заразить окружающих?

Симптомы педикулёза

Многие всё ещё считают педикулёз постыдной болезнью, которую нужно скрывать от окружающих. Это, конечно, неправильно и глупо. Но если вы не готовы идти к врачу, чтобы подтвердить или опровергнуть подобный диагноз, спешим вас обрадовать — это и не нужно.

Определить паразитарное заболевание можно с помощью ближайших родственников или даже самостоятельно по нескольким характерным признакам:

Наличие насекомых на голове. Этот симптом самый очевидный и самый сложный в применении. Вши очень маленькие, всего 2–4 мм, а окраска делает их практически неразличимыми в волосах. Пока паразитов мало, обнаружить их бывает очень трудно. Искать нужно за ушами, в нижней части затылка.

Наличие гнид. Гниды — это яйца, которые откладывает самка вши (около 5 в день). Она надёжно приклеивает их к основанию волос, поближе к коже, где температура оптимальная для развития яйца. Гнид проще обнаружить. Но часто это происходит, когда оболочка яйца уже пустая.

Сильный зуд. Если голова нестерпимо чешется, важно проверить её на наличие вшей. Одиноким людям очень рекомендуем найти кого-то, кто осмотрит вашу шевелюру, или всё же пойти к терапевту. Зуд также может быть признаком аллергии, если не сопровождается первыми двумя симптомами.

Следы укусов. Красные или синеватые пятнышки под волосами, которые сильно чешутся, должны насторожить.

Это главные признаки, которые наблюдаются всегда. К ним могут добавиться нервозность, плохой сон, сухость и спутанность волос, аллергическая реакция (крапивница). Больные расчёсывают места укусов, заносят туда вторичную инфекцию.

Обнаружив у себя вши, не тяните. Немедленно идите в аптеку. Там вам предложат современное, безопасное средство, которое избавит от насекомых за одно-два применения.

Аптечные средства тоже не все одинаково хороши. Те из них, которые воздействуют на химическом уровне, вызывая паралич насекомого, небезопасны и для человека. Но есть составы, которые уничтожают паразитов физически, абсолютно не нанося вред больному.

Основной компонент средства Parasept — диметикон. Это синтетическое масло, силикон, который активно применяется в косметической промышленности. Его можно найти в шампунях, кремах для рук и лица, в декоративной косметике. Задача диметикона — создать на коже, волосах тончайшую плёнку, которая защитит от внешних воздействий и будет удерживать внутри влагу.

Главные преимущества «Парасепта» перед другими препаратами:

эффективность;

безопасность (применение разрешено с 1 года);

удобная аэрозольная форма;

у насекомых не возникает резистентность (привыкание) к действующему веществу.

Обрабатывать волосы из аэрозольного баллончика просто. Состав распыляется мельчайшими частицами, полностью покрывая каждый волосок и каждого паразита.