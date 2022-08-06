Что необходимо знать о педикулёзе

Педикулёз всё ещё одно из самых распространённых заболеваний в мире. И не только в странах, где в порядке вещей голод, нищета, беспризорность, но и в благополучной Европе. Ведь заразиться может любой человек, независимо от социального статуса, достатка, образа жизни и даже гигиенических привычек. Доказано, что грязным волосам вши предпочитают чистые шевелюры.
Но, если заразиться может каждый, как понять, что у тебя вши, чтобы немедленно приступить к лечению, не шокировать и не заразить окружающих?
Симптомы педикулёза
Многие всё ещё считают педикулёз постыдной болезнью, которую нужно скрывать от окружающих. Это, конечно, неправильно и глупо. Но если вы не готовы идти к врачу, чтобы подтвердить или опровергнуть подобный диагноз, спешим вас обрадовать — это и не нужно.
Определить паразитарное заболевание можно с помощью ближайших родственников или даже самостоятельно по нескольким характерным признакам:
- Наличие насекомых на голове. Этот симптом самый очевидный и самый сложный в применении. Вши очень маленькие, всего 2–4 мм, а окраска делает их практически неразличимыми в волосах. Пока паразитов мало, обнаружить их бывает очень трудно. Искать нужно за ушами, в нижней части затылка.
- Наличие гнид. Гниды — это яйца, которые откладывает самка вши (около 5 в день). Она надёжно приклеивает их к основанию волос, поближе к коже, где температура оптимальная для развития яйца. Гнид проще обнаружить. Но часто это происходит, когда оболочка яйца уже пустая.
- Сильный зуд. Если голова нестерпимо чешется, важно проверить её на наличие вшей. Одиноким людям очень рекомендуем найти кого-то, кто осмотрит вашу шевелюру, или всё же пойти к терапевту. Зуд также может быть признаком аллергии, если не сопровождается первыми двумя симптомами.
- Следы укусов. Красные или синеватые пятнышки под волосами, которые сильно чешутся, должны насторожить.
Это главные признаки, которые наблюдаются всегда. К ним могут добавиться нервозность, плохой сон, сухость и спутанность волос, аллергическая реакция (крапивница). Больные расчёсывают места укусов, заносят туда вторичную инфекцию.
Обнаружив у себя вши, не тяните. Немедленно идите в аптеку. Там вам предложат современное, безопасное средство, которое избавит от насекомых за одно-два применения.
Аптечные средства тоже не все одинаково хороши. Те из них, которые воздействуют на химическом уровне, вызывая паралич насекомого, небезопасны и для человека. Но есть составы, которые уничтожают паразитов физически, абсолютно не нанося вред больному.
Основной компонент средства Parasept — диметикон. Это синтетическое масло, силикон, который активно применяется в косметической промышленности. Его можно найти в шампунях, кремах для рук и лица, в декоративной косметике. Задача диметикона — создать на коже, волосах тончайшую плёнку, которая защитит от внешних воздействий и будет удерживать внутри влагу.
Главные преимущества «Парасепта» перед другими препаратами:
- эффективность;
- безопасность (применение разрешено с 1 года);
- удобная аэрозольная форма;
- у насекомых не возникает резистентность (привыкание) к действующему веществу.
Обрабатывать волосы из аэрозольного баллончика просто. Состав распыляется мельчайшими частицами, полностью покрывая каждый волосок и каждого паразита.