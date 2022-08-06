Эрдоган назвал важный итог встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил журналистам, что на прошедшей в Сочи встрече с российским коллегой Владимиром Путиным была достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT, в эфире которого прозвучало заявления турецкого лидера.

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«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как денежной единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта "Мир". В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели», — заявил Эрдоган.

Также он отметил, что в ходе этого визита состоялись переговоры глав Центробанков РФ и Турции. Кроме того, Эрдоган заявил, что обе стороны подтвердили планы выведения двусторонней торговли в год до $100 млрд.

«Мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли Муш подписал с вице-премьером России Новаком меморандум — своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», — добавил Эрдоган.

