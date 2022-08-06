Кадыров рассказал о «познавательной» встрече с Шойгу в Сочи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров провели неофициальную встречу в Сочи, в ходе которой «предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ». Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, встреча была плодотворной и познавательной.

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«Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне», — написал Кадыров.

Он уточнил, что в Чечне закончилось формирование трех батальонов и полка Минобороны РФ, и поблагодарил министра обороны за помощь в их формировании и оказанное доверие.

«В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. Бывает так, что порой я тоже возмущаюсь от излишне деликатного подхода наших солдат, однако на деле все обстоит намного сложнее и серьезнее. При зачистке территорий необходимо свести на минимум ущерб населенным пунктам, а также избежать жертв среди местного населения», — отметил глава Чечни.

