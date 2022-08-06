Как отправить картинку по SMS, или что такое RCS

Чтобы бизнес был успешен, приходится постоянно искать новые форматы взаимодействия с клиентами. Например из-за того, что привычные каналы надоедают пользователям. Или возможности одного инструмента меньше, чем нужно вам. Но есть один способ разнообразить общение с клиентами, при этом использовать канал, который они давно знают. В этой статье рассказываем про Rich Communication Services (RCS) – технологию, которая позволяет абонентам мобильной сети получать картинки и видео по SMS.

Как работает RCS

Rich Communication Services – это решение для расширения коммуникаций, онлайн-протокол для обмена данными, разработанный Ассоциацией GSMA в 2008 году.

По сути RCS – это улучшенный формат SMS-рассылок, который предполагает более плотное взаимодействие с пользователем. Вместо скучных коротких SMS клиент получает красивые рекламные сообщения: они могут содержать картинки, аудио, видео, файлы PDF, кнопки для перехода на сайт. А ещё тексты, отправленные через канал RCS, не ограничены в размере – можно присылать длинные сообщения, если это уместно.

Для предпринимателей это возможность продвигать свой бизнес с помощью удобного инструмента с расширенными возможностями. А если телефон клиента не поддерживает технологию RCS, всегда можно отправить сообщение попроще – SMS или MMS.

Первым российским оператором, который работает с каналом RCS, стал МТС. Раньше радиус использования ограничивался Москвой, но постепенно технологию распространяют на другие регионы. Сегодня получать расширенные сообщения могут абоненты МТС, которые пользуются мобильными устройствами с OC Android и подключили услугу «Интернет-звонки».

Возможности RCS для бизнеса

Сервис RCS-рассылок позволяет:

создавать разнообразный контент

С картинкой или гифкой у компании больше шанса привлечь внимание клиента. Помимо перечисленного выше в статье, в сообщения можно добавлять кнопки вызова, запрашивать геолокацию, присылать карусели карточек.

использовать брендированный профиль

Пользователь больше доверяет сообщениям, полученным от верифицированного источника. В МТС RCS в профиле можно указать название, логотип, адрес сайта и электронную почту, чтобы подтвердить данные компании и повысить лояльность клиентов.

запускать чат-боты

Чтобы разгрузить сотрудников поддержки, можно создать чат-бот. С помощью него пользователи будут получать ответы на базовые вопросы и делать заказы даже в нерабочее время.

RCS – это замена популярного, но сильно ограниченного в возможностях инструмента SMS-рассылок. Используйте этот канал, чтобы рассказывать клиентам о важных событиях, предлагать новинки и запрашивать обратную связь.