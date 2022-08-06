Лучшие клининговые компании Москвы

При составлении ТОП победителей, учитывались следующие факторы:

удобство оформления заказа;

оперативность сотрудников;

большой спектр услуг;

моющие препараты и оборудование;

качество сервиса по мнению заказчиков и экспертов;

количество положительных и отрицательных отзывов.

На первой строчке рейтинга расположилась клининговая служба CleaningMoscow. Компания открылась в 2013 году для жителей Москвы и области. За это время приобрела репутацию ответственного исполнителя, который занимается уборкой любой сложности. Гарантирует сервис исключительно высокого качества как организациям, так и физлицам. Главная база расположена в г. Москва, еще несколько точек базируются по области, что позволяет мастерам быстро добираться до клиента.

Компания ведет прозрачную политику: всегда готова продемонстрировать экологичные моющие средства и технику так, что каждый может убедиться в их безопасности и профессиональном назначении. По требованию клиента предоставляет любые документы (сертификаты на расходные материалы, мед.книжки сотрудников и пр.).

Примечательно, что в CleaningMoscow очень строгие правила отбора персонала. Компания не сотрудничает с частными лицами, желающими подработать в свободное время. Чтобы трудоустроиться, кандидат предоставляет полный пакет документов, проходит проверку на отсутствие судимости и обучение. Затем несколько месяцев работает под надзором опытного бригадира. Если в этот период на него не поступит ни единой жалобы от коллег и заказчиков, ему разрешат работать в бригадах от 2 человек. Такая система обеспечивает максимальный уровень защищенности клиентов от бесчестных и некомпетентных исполнителей. В довершении, CleaningMoscow обязуется возместить материальный ущерб, причиненный клинером клиенту, если такой прецедент возникнет.

CleaningMoscow ведет работы по всем направлениям клининга, убирая:

квартиры, коттеджи, таунхаусы;

офисные здания и бизнес-центры;

коммерческие и некоммерческие организации;

предприятия, цеха пищевой и непищевой промышленности.

А также оказывая услуги по:

мытью окон;

мелкой помощи по хозяйству (мытье посуды, глажка белья и пр.);

мытью фасадов, вывесок, окон альпинистами и с автовышки;

химчистке мебели и ковров с вывозом на фабрику и без вывоза (на дому или в офисе заказчика);

дезинфекции и дезинсекции помещений;

ручной и механизированной уборке и облагораживании территории;

вывозе мусора и снега;

процедуры по глубокой очистке полов;

циклевке и шлифовке поверхностей из дерева, камня и бетона.

Полный список, среднее время выполнения заказа, контакты, стоимость работ и минимальная сумма заказа размещены на сайте.

Удобно, что для каждого вида клининга существует несколько тарифных планов, а также возможность подобрать индивидуальный набор услуг (помощь с поддержанием порядка на свадебном торжестве, аппаратная экоуборка без применения моющих составов с обработкой мягких игрушек горячим паром, которая лучше любых эко средств сохраняет здоровье и пр.).

Приятно, что компания очень лояльно относится к заказчикам: организует акции к праздникам, балует постоянных клиентов скидками, выезжает на срочные вызовы (затопление, внезапный приезд гостей, химчистка штор и др.). При заключении договора на регулярную уборку, за объектом закрепляется конкретная бригада или мастер. Если заказчик пожелает, специалистов возможно поменять.

Немаловажным фактором, выдвинувшим компанию на 1-ю строчку рейтинга Москвы стала ценовая политика. Цена на уборку квартиры начинается всего от 2650 рублей, что в 1,7 раза меньше среднего чека в продуктовом супермаркете Москвы. К оплате принимают карты, наличные, переводы через онлайн-банкинг и на расчетный счет.

Домовенок - https://www.domovenok.ru/

На 2 месте старожилы рынка клининговых услуг города Москвы - Домовенок. За свою биографию, продолжительностью более 14 лет, компания заслужила репутацию надежного поставщика недорогих клининговых услуг. Рабочих характеризует ответственность, внимание к деталям, высокая квалификация, которая необходима для уборки.

Хотя Домовенок проигрывает лидеру рынка в перечне предоставляемых услуг, многие клиенты остаются верны любимой компании за низкие цены и качественно выполненные услуги. Они с завидной регулярностью ставят высокие оценки, повышая рейтинги, и рекомендуют компанию друзьям.

Основные направления, по которым Домовенок выполняет работы:

уборка квартир и домов;

клининг офисов и коммерческих помещений;

мойка окон;

химчистка ковровых изделий и мебели;

работы по дому (стирка одежды и пр.).

Компания предоставляет 3 тарифа: регулярная (ежедневная уборка или 1-5 раз в неделю), генеральная и послеремонтная уборка. Заказчик может выбрать нужный вариант и дополнить его мойкой окон, химчисткой на дому либо в офисе.

Тирагор - https://tiragor.com/

Тирагор Холдинг с 2000 года покоряет заказчиков отменным сервисом, надежностью, высокой скоростью выполнения заявок. Компания настолько хорошо известна на рынке клининга Москвы, что ей не нужна реклама. Специализируется на предоставлении разных клининговых услуг организациям и юридическим лицам.

Бригады всегда укомплектованы. Как истинные профессионалы, они привозят безопасные моющие средства, расходные материалы и специальное оборудование, что помогает эффективно убрать крупные площади. В список фундаментальных направлений входит:

клининг торговых, коммерческих и нежилых помещений;

мойка окон;

химчистка мебели и ковровых изделий;

множество других услуг (мытье промышленных печей, кухонного оборудования в общепитах, люстр, очистка и напольных покрытий и пр.).

Компания предоставляет стандартный набор тарифных планов по клинингу: поддерживающий, стандартный, генеральный, после ремонта. Большинство клиентов компании сотрудничают с Тирагор годами, заключая контракты на долгосрочное обслуживание.

Настенька - https://nastenkacleaning.ru/

Настенька хорошо известна в Москве и области. Компания исправно работает с 2011 года. Работники сервиса отличает вежливость, профессионализм, дружелюбие, уверенное владение профессиональными навыками.

Компанию отличает:

тщательный подбор моющих средств, обеспечивающий сохранность вещей;

возможность заказать постоянный уход за квартирой;

возможность заказать отдельные услуги по очистке, например, только бытовая кухонная техника (плита, духовка, вытяжка, микроволновка, холодильник).

От клиентов, которые заказывали услуги в компании, специалисты стабильно получают положительные отзывы за качественно выполненные работы.

Среди основных направлений выделяют следующие категории:

уборку коттеджей и квартир;

клининг офисов;

химчистку мебели;

мойку окон;

прочие услуги (обеспыливание стен, мытье люстр из хрусталя и др).

Стоит отметить следующие преимущества: в компании есть популярная услуга “Домработница” с оплатой за месяц. График сотрудника и перечень обязанностей определяют индивидуально с каждым клиентом. В случае, если пользователи довольны, как мастер справляется с задачей, его могут оставить на данном объекте постоянно.

Qlean - https://qlean.ru/

5-е место занимает довольно молодая компания Qlean. Оказывает услуги с 2016 года. Заказчики отмечают, что сотрудники всегда опрятно выглядят, в процессе наведения порядка применяют профессиональную химию, которую не купишь в обычном супермаркете. Важно, что во время работы используют современный уборочный инвентарь и клининговую технику. С менеджером легко сделать подбор тарифа, достаточно просто указать данные в форме связи, менеджер сам сделает расчет и перезвонит вам. Это вызывает доверие пользователей, поэтому компания имеет достаточно высокий рейтинг, в том числе среди наиболее “капризных клиентов”.

Основные сферы деятельности:

уборка офисов и коммерческих помещений (торговый центр, склад и т.д.);

мойка окон;

химчистка.

В Qlean можно заказать уборку квартиры или коттеджа, а также обратиться к ним за помощью по дому. Лучший способ оформить заявку - заполнить форму на сайте и ожидать звонка.

6. Клининг-сервис - https://klining-24.ru/

Шестая позиция рейтинга - Клининг-сервис. Компания работает на территории Москвы более 8 лет. Клининг-сервис не отличается широким перечнем услуг, однако предлагает безупречный сервис. Клиенты сообщают, что сотрудники всегда охотно берутся за уборку самых запущенных, захламленных, грязных помещений, которые крайне сложно привести в нормальный вид, и доводят дело до безупречного результата. С собой всегда привозят полный набор чистящих средств, что позволяет им выполнить поставленную задачу. Благодаря этому, специалисты компании пользуются репутацией усердных и трудолюбивых работников, которые используют лучшие способы уборки квартир, покрытых застарелой грязью.

Кроме того, в Клининг-Сервис можно заказать чистку бассейна от различных загрязнений, такие работы может предложить далеко не каждая компания.

Основные направления работы:

уборка квартир и коттеджей;

мойка окон;

химчистка мебели и ковров;

клининг офисов и складов.

Как и в других сервисах, уборка подразделяется на стандартную, генеральную и послеремонтную. Также клиент может заказать чистку жалюзи или уборку паром.

7. NovaClean - https://novaclean.ru/

NovaClean обслуживает жителей Москвы около 8 лет. Гарантия на все виды уборки, пунктуальный персонал и результаты, которые уверенно можно назвать блестящими, приносят компании 7 место в рейтинге лучших московских клининговых сервисов. При первом заказе клиент может получить 7% скидку. После обращения сотрудники сами перезванивают по телефону, уточняют информацию по заказу, озвучивают точную стоимость услуги, дают комментарии, отвечают на вопросы.

Плюсы компании в том, что она предлагают выгодную систему скидок, возможность оставить клинеров одних дома на период проведения работ по уборке.

Агентство работает по следующим основным направлениям:

уборка квартир и частных домов;

клининг офисов, ТЦ и БЦ;

мытье окон.

Среди дополнительных услуг NovaClean заказчик может добавить такие работы, как дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию. Клиент в рамках одной заявки может заказать избавление от членистоногих или хвостатых “соседей” и удаление из дома последствий травли. Выгодные условия м персональные предложения помогают найти личный подход к каждому пользователю.

Является одной из самых молодых компаний в рейтинге Москвы, занимается клинингом с 2017 года. Однако столь “юный возраст” никак не помешал выдающемуся росту бизнеса. На сегодняшний день Freshka-cleaning по перечню услуг уступает только лидеру. Компания уверенно развивается, предоставляет гарантии физическим и юридическим лицам, постоянно добавляет новые направления сервиса. Со стороны компании сотрудники тщательно следят за сохранением конфиденциальности клиентов, никогда не разглашают информацию, без согласия хозяина объекта не ведут съемку и не показывают фото и видео с мест проведения работы 3-м лицам.

Радует, что уровень сервиса довольно высокий. Менеджеры периодически проводят акции, дают выгодные скидки. Постоянные клиенты отмечают, что во Freshka cleaning нет текучки кадров. Большинство клинеров, которые работали 3-4 года назад продолжают трудиться. Мастера прошли специальную подготовку и трудятся на условиях официального трудоустройства. Это говорит о благоприятном климате внутри компании, что безусловно положительно сказывается на качестве и сроках обслуживания.

Компания располагает собственным парком авто- и уборочной техники. Это исключает зависимость от третьих лиц, и позволяет клинерам работать в круглосуточном режиме. Поэтому специалисты проявляют высокую оперативность, в том числе, когда требуется срочный выезд, и могут выполнять заказы в ночное время суток. Поэтому Freshka - оптимально подходит для владельцев складов, предприятий и других нежилых помещений, где уборка в период рабочих часов мешает процессу. Стоит отметить, что компания использует средства на основе биоразлагаемых компонентов, следовательно заботиться о безопасности не только своих клиентов, но всех жителей Москвы, снижая уровень загрязнения.

Основная деятельность компании:

уборка жилых помещений любого типа;

наведение порядка перед рождением детей;

клининг офисов и БЦ, производственных, коммерческих помещений и некоммерческих организаций;

удаление пыли с потолков и стен внутри квартир, домов и прочих помещений;

химчистка мебели и ковров;

мытье окон, в том числе промальпинистами;

мытье фасадов и баннеров;

уборка территории;

уборка после пожара и затопления;

шлифовка и полировка, дерева, камня, мозаики в ходе которой удаляются дефекты и восстанавливается красота естественной текстуры материала;

вывоз мусора и снега.

Клининговые услуги подразделяются на: поддерживающую, стандартную, генеральную, комплексную, после ремонта и строительства. Сайт клининговой фирмы содержит подробную информацию и полный список услуг.

9. Чистый офис - https://moscow-klining.ru/

Как и предыдущий участник рейтинга, на рынке немногим более 5 лет. Компания зарекомендовала себя прежде всего, как настоящий отличник клининга офисных и других нежилых помещений, хотя клинеры также берут заказы на уборку квартир. Пунктуальность, высокие профессиональные качества сотрудников, достаточно большой выбор услуг обеспечили Чистый офис - 9-е место в нашем рейтинге.

Заказчики отметили следующие преимущества:

сотрудники с большим опытом (опыт сотрудников во время работы виден даже непрофессионалам);

использование качественной химии;

умение найти подход к клиенту и создать дружелюбную атмосферу;

способность четко отвечать на вопросы по клинингу и давать ценные советы хозяйкам (показывают, что сотрудник знает профессию досконально);

возможность быстро оформить заказ и заказать экспресс уборку офисных помещений.

Основные виды деятельности:

клининг офисов;

уборка нежилых помещений;

уборка квартир.

Дополнительно сервис оказывает услуги по мойке окон, химчистке ковролина, чистке бассейна.

10. Восход - https://vclean.ru/

Последний участник нашего рейтинга - Восход. Компания работает с жителями Москвы и Подмосковья с 2004 года. Успех обусловлен регулярным обучением сотрудников, периодическим обновлением парка уборочной техники, ответственным отношением к работе. Многие клиенты, заказавшие однажды услуги в компании, обращаются снова и снова, отмечая исключительную чистоту и порядок после выполненных работ.

Среди преимуществ клиенты назвали: бесплатный 3-х дневный гарантийный период на все виды услуг, быстрый выезд, умение предложить оптимальное решение в зависимости от ситуаций.

Компания делает упор на следующие направления:

уборка квартир и коттеджей;

клининг офисов;

мойка окон;

химчистка мебели и ковров.

В рамках дополнительных услуг в Восход можно заказать мойку фасадов и окон альпинистами, химчистку матрасов.