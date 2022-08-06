Минобороны отчиталось об уничтожении нескольких сотен националистов

В результате ударов авиации и артподразделений ВС РФ в Херсонской области был уничтожен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате чего погибли свыше 400 националистов, а после ударов по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения. Помимо этого, в Днепропетровской области ликвидированы десятки иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона", уничтожено более 80-ти иностранных наемников и 11 единиц специальной техники. На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении, военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что за прошедшие сутки были поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50 тыс. тонн для военной техники оперативной группировки войск «Днепр».

Кроме того, по его словам, был уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских «HIMARS», подавлены пять взводов РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30.

В воздушном бою был уничтожен один украинский самолет Су-25, еще один Су-25 сбили российские средства ПВО. Кроме того, в воздухе были сбиты восемь беспилотников и перехвачены 26 реактивных снарядов систем залпового огня, уточнил представитель Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4739 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

