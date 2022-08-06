Папа Римский встретился с представителем РПЦ

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Ватикан, где в Апостольском дворце состоялась его встреча с Папой Римским Франциском. Это был его первый визит в Ватикан после того, как в начале июня он сменил на этом посту митрополита Илариона, сообщила служба печати Святого престола, не приведя подробностей их беседы. При этом в пресс-службе РПЦ уточнили, что в ходе продолжительной встречи обсуждались «православно-католические отношения в контексте происходящих в мире политических процессов».

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«В ходе беседы, прошедшей на итальянском языке, Папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов. В завершение продолжительной встречи собеседники обменялись памятными подарками», — сообщили в РПЦ.

Днем ранее митрополит Антоний, находящийся в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии, встретился в Ватикане с главой дипслужбы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером, уточняет РИА Новости.

