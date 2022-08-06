Петербургские ученые создали новую биоразлагаемую упаковку

Ученые Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) совместно с коллегами из Института химической физики и Института высокомолекулярных соединений РАН разработали технологию создания новой экологичной упаковки. Она состоит из картона и слоя биоразлагаемого пластика с арабиногалактаном – веществом, которое содержится в древесине лиственницы, сообщили в пресс-службе федеральной программы «Приоритет 2030».

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«В обычных биоразлагаемых упаковках в качестве компонента, обеспечивающего биоразложение, выступает крахмал. В основе новой разработки – арабиногалактан. Благодаря прорывной технологии переработки – биорефайнингу из древесины получают ценные химические вещества, которые затем используются в производстве новой востребованной продукции», — уточнили в пресс-службе.

Один из авторов технологии, профессор Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Эдуард Аким пояснил, что арабиногалактан, введенный в синтетические полимеры, придает им свойство биоразлагаемости. Вещество как бы открывает двери микробам, находящимся в почве, чтобы они проходили в пластик и способствовали его разложению.

По технологии производства полимерная крошка засыпается в специальную машину – экструдер, где пластик нагревается и становится текучим. Далее его слой наносится на картон. Новое покрытие выполняет защитную и влагостойкую функцию упаковки, отметила завлабораторией физико-механических методов исследования композиционных материалов СПбГУПТД Ольга Ерохина.