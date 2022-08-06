Покорителей Монблана обяжут заранее оплачивать свое спасение или похороны

Власти французской коммуны Сен-Жерве-ле-Бен приняли решение требовать залог в размере €15 тыс. от туристов, которые захотят подняться на Монблан, проигнорировав предупреждения об опасности. Местные гиды приостановили работу на маршруте, доступном для альпинистов любого уровня подготовки, в середине июля из-за сильного камнепада, однако десятки туристов не обращают на это внимания и продолжают «игру в русскую рулетку», пишет The Guardian.

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«Десятки "псевдоальпинистов" игнорируют предупреждения. Пять румынских туристов попытались совершить восхождение в шортах, кроссовках и соломенных шляпах, и их пришлось остановить горной полиции. Люди хотят лезть со смертью в рюкзаках. Так что давайте предугадаем стоимость их спасения и захоронения, потому что недопустимо, чтобы французские налогоплательщики оплачивали эти счета», — заявил мэр Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс.

На вершину Монблана можно также добраться по тропе Ратти из итальянского Курмайора, но ее туристы используют гораздо реже. При этом, мэр Курмайора Роберто Рота не планирует ограничивать доступ, так как «гора — это не собственность».

Дебаты о безопасности альпинизма этим летом обострились на фоне жары, которая приводит к ускоренному таянию ледников. В начале июля 11 человек погибли, когда огромная масса льда откололась от ледника на северной стороне Мармолады — самой высокой вершины итальянских Доломитовых Альп. Мэры городов, окружающих Мармоладу, закрыли пункты доступа из соображений безопасности, однако не всех альпинистов это останавливает. На этой неделе путь, ведущий к соседней вершине Маттерхорн с итальянской стороны, был временно закрыт после того, как 13 альпинистов пришлось спасать оттуда после оползня.

