Преимущества и особенности фотобанков

Благодаря повсеместному распространению интернета и внедрению информационных технологий эта проблема легко решается, поскольку все необходимые фотографии и иллюстрации можно довольно просто приобрести за небольшие деньги или взять бесплатно на микростоковых фотобанках, таких как Кубань фото. Благодаря этому отпадает необходимость в найме иллюстратора или фотографа. Причем качество фотоснимков на фотобанках часто оказывается выше, чем когда их делает наемный фотограф.

Как правило, продажа фотоснимков и иллюстраций на фотобанках осуществляется по лицензии Royalty free, а потому их использование не нарушает ничьих авторских прав и полностью соответствует требованиям законодательства. Покупка векторной иллюстрации или фотоснимка по лицензии Royalty free обеспечивает возможность на совершенно законных основаниях многократно использовать их в разных проектах. Исключение составляют только очень крупные тиражи и использование купленных иллюстраций и фотографий в качестве товаров.

Для совершения покупки на фотобанке нужно предварительно пройти регистрацию на микростоке, после чего перевести денежные средства любым предусмотренным этим фотобанком способом. Основные преимущества использования предоставляемых фотобанками возможностей таковы:

доступная стоимость фотоснимков и изображений (от $1 до $10, в зависимости от размера, оптом получается гораздо дешевле);

богатый выбор и непрерывное наполнение базы фотографий;

гарантия высокого качества фотоснимков, каждый из которых проверяется инспектором фотобанка перед выставлением на продажу;

простота приобретения фотоснимков и изображений – это можно сделать моментально с использованием банковской карты или электронного кошелька;

наличие русскоязычного интерфейса (у лидирующих зарубежных и всех отечественных фотобанков);

лицензия Royalty free позволяет использовать фотоснимки и иллюстрации неограниченное число раз в различных проектах;

соблюдение авторских прав – все авторы фотоснимков и модели на них заранее дают согласие на их использование в коммерческих целях.

Что касается недостатков приобретения фотоснимков и изображений на фотобанках, то главный из них состоит в наличии возможности использования многими покупателями одних и тех же файлов. Кроме того, многие ведущие фотобанки являются иностранными организациями и не предоставляют каких-либо бумажных документов для бухгалтерии. Поэтому в определенных ситуациях целесообразно делать покупки на отечественных фотобанках.