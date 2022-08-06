Путин встретился с Кадыровым после разговора с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Сам же Кадыров в своем Telegram-канале написал, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом.

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«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым. На встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона», — заявил Песков.

В сообщении Кадырова говорится, что Чавушоглу по итогам неофициальной встречи выразил надежду, что она послужит началом дальнейшего развития отношений и налаживания контактов. Глава Чечни согласился с этим и отметил, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний, потому что народы многое связывает и в настоящий момент в Турции «проживает достаточно большое количество этнических чеченцев».

«В конце встречи высокие гости пригласили меня посетить Турцию, в ходе визита которой мы смогли бы обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе и экономические. Конечно же, я принял приглашение», — добавил Кадыров.

