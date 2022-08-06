Россияне оказались не готовы к большим тратам на путешествия по стране

Треть россиян выделяют на отпуск внутри страны не более 10 тыс. рублей, половина опрошенных рассчитывает уложиться в 30 тыс. рублей и только 6% жителей РФ готовы потратить на путешествие по России больше 200 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщили в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру». В опросе приняли участие более 4 тыс. человек.

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«Половина опрошенных рассчитывает уложиться в бюджет до 30 тысяч рублей на путешествие по России. При этом 29% респондентов выделяют на отдых внутри страны до 10 тысяч рублей, а 21% — от 10 до 30 тысяч рублей. Около 18% респондентов готовы потратить от 30 до 50 тысяч рублей», — сообщили аналитики сервиса.

Выделить на путешествия из семейного бюджета от 50 до 70 тыс. рублей выразили готовность 11% россиян, еще 9% могут позволить себе потратить на эти цели от 70 до 100 тыс. рублей. Отдохнуть в стране на сумму от 100 до 200 тыс. рублей готовы 6% респондентов и столько же не прочь заплатить более 200 тыс. рублей.

По данным сервиса, чаще всего этим летом россияне ездят отдыхать в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкалу, Новосибирск, Казань и Уфу.