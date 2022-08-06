Столетняя жительница Тамбовской области раскрыла секрет долголетия

В селе Пановы Кусты Сампурского района Тамбовской области поздравили со столетним юбилеем Лидию Игнатьевну Игнатову. Вся ее жизнь была связана с родным селом. Сначала она работала счетоводом, в годы войны — председателем колхоза, а потом заведовала фермой и была бригадиром комплексной бригады. Общий трудовой стаж ее оставляет 64 года, на пенсию вышла только в 77 лет, и именно непрерывный труд она называет секретом своего долголетия, сообщает районная газета «Трудовая слава».

Статья по теме: Врач раскрыла секреты российского долголетия

«Я очень много работала. И много двигалась. Когда была бригадиром, по двадцать километров в день нарезала… А движение — это жизнь! Моя мама прожила 96 лет, а бабушка — 103 года», — сообщила юбилярша.

Лидия Игнатова награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Также она имеет «Медаль материнства» второй степени — ею в советское время награждали женщин, родивших и воспитавших пятерых детей. В данный момент у труженицы шестеро внуков и девять правнуков.

