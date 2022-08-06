Укрепление рубля стало головной болью для оставшихся в РФ европейских банков

Резкий рост прибылей привел руководство иностранных банков в замешательство, граничащее с отчаянием. Из-за укрепления российской валюты цена активов стремительно растет, а сбыть их становится невозможно, пишет Bloomberg.

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«Конечно, мы довольны высокими результатами... У нас необычайно большие поступления из России, и мы наблюдаем беспрецедентное укрепление рубля по отношению к евро», — заявил глава австрийского банка Raiffeisen International Йохан Штробль.

Известно, что кредитные организации, которые решили быстро уйти из России, уже отчитались об огромных убытках. Так французский Societe Generale SA заявил о потере €3,3 млрд во втором квартале. Другие, действовавшие медленнее, столкнулись с ростом риска и скачком прибыли по мере укрепления валюты, хотя они по-прежнему полны решимости уйти.

«В настоящее время российские активы банков растут быстрее, чем сокращаются. Citigroup Inc. сокращает кредиты и избавляется от клиентов, продав во втором квартале активов в местной валюте на $3,1 млрд. Но движение курсов все равно увеличило объемы оставшихся российских активов на $3,6 млрд, и чистый рост составил $500 млн», — говорится в публикации.

Raiffeisen, имеющий самый большой бизнес в России в соотношении с его размером, во втором квартале сократил сумму кредитов на 22%, при этом его активы выросли на €3,1 млрд. Итальянский банк UniCredit SpA во втором квартале сократил кредитование в рублях на €2,7 млрд, но рост курса национальной валюты РФ увеличил стоимость его активов в российском бизнесе с €2 млрд до €3,5 млрд.

По мнению экспертов Bloomberg, существенный рост доходов европейских банков в России объясняется не только укреплением рубля, но и восстановлением местного бизнеса, а также тем, что россияне и российские компании стали чаще обращаться в иностранные банки для открытия депозитов и обмена валюты, «видя в них более безопасную альтернативу российским учреждениям».

«Все три банка продолжают настаивать, что они по-прежнему ищут пути ухода из страны. Но им трудно найти приемлемого покупателя, а санкции и государственные интересы в России и за ее пределами тоже создают серьезные и непредсказуемые преграды», — заключает автор статьи Пол Дэвис.

