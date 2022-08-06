Вода и вилы: S&P 500 у вершины медвежьего ралли

Во времена циклов подъема ставок хорошие новости из области экономики – это нередко плохие новости. И в пятницу утром фондовый рынок потрясла такая прекрасная статистика, что медведи потирали лапы в предвкушении торгов. Рабочих мест в США стало в июле на 528 тыс. больше (ждали – на 250 тыс.), а безработица упала до 3,5%. Такой же низкой она была только в феврале 2020 года, а до того – в 1969 году.

«Если экономика США и находится в рецессии, то, похоже, никто не сообщил об этом работодателям, — говорила Reuters старший экономист Wells Fargo Сара Хаус. – Мы подозреваем, что эти данные придадут ФРС уверенность, необходимую для агрессивной борьбы с инфляцией».

То, что такая статистика побудит Федрезерв активнее повышать ставку, показалось вероятным многим. Естественно, начались продажи акций и облигаций. Основные американские индексы ушли в «красную зону», а доходности бондов заметно выросли, потому что хотя данные с рынка труда и рисовали картину успешной экономики, отдаленные перспективы стали выглядеть хуже прежнего. Подъем ставок и сокращение баланса ФРС – инструменты не самые тонкие. Полный результат их воздействия проявляется через многие месяцы.

При этом инфляция очень высока. А значит, легко совершить ошибку и загнать экономику в глубокую рецессию.

«Этот отчет о занятости вполне согласуется с инфляционным бумом, – говорил Bloomberg глава экономического отдела Renaissance Macro Research Нил Датта. – Федрезерву предстоит еще много работы, но странным образом то, что ему нужно больше агрессии в повышении ставок, делает сценарий ‘жесткой посадки’ более вероятным».

Тем не менее по-настоящему большой распродажи акций не случилось. Будущие действия ФРС все еще писаны вилами на воде. Регулятору до первого осеннего заседания предстоит увидеть, не считая прочего, еще один отчет о занятости и два – по инфляции.

Данные по индексу потребительских цен будут объявлены в ближайшую среду и имеют шансы стать главной новостью недели. Консенсус в данный момент состоит в том, что темпы роста цен снизились с 9,1% в июне до 8,7% в июле. Иначе говоря, пик инфляции пройден, что и должна подтвердить статистика. Но той в последнее время нередко удается удивлять рынок.

Рост ставок особенно вредит акциям технологических компаний, поэтому неудивительно, что по итогам дня именно Nasdaq показал наибольшее снижение – на 0,5%. Но, например, для банков высокие проценты могут быть полезными – и финансовые акции поддержали индексы. А положительная коррекция цен на нефть помогла энергетике. И S&P 500 потерял лишь 0,16%, а Dow даже прибавил 0,23%.

Для S&P 500 эта неделя стала третьей подряд закрытой в плюс. В прошлый раз подобная серия фиксировалась в марте – начале апреля, а за ней последовал обвал. Теперь стратег BofA Майкл Хартнетт, которого в пятницу цитировал Bloomberg, предсказывает нечто схожее. Он говорит, что отскок акций был «медвежьим ралли», которое затухнет в районе 4200 пунктов индекса S&P 500. В пятницу индекс закрылся на 4145,19 пунктах, так что верхняя точка близка.

Цели же дальнейшего снижения, на взгляд Хартнетта, находятся ниже 3600 пунктов. Проседанию будет способствовать то, что настроения инвесторов остаются медвежьими, а короткие позиции уже закрыты – топливо для ралли исчерпано. Но до сентябрьского решения ФРС по ставке он ждет S&P 500 в пределах диапазона 3800–4200 пунктов.

