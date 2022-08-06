Возврат нерезидентов не испортит рынок акций

С понедельника к торгам на МосБирже будут допущены «дружественные» нерезиденты. Кроме того, участие в торгах смогут принимать компании из зарубежных стран, бенефициарами которых являются россияне.

Большинство аналитиков ожидает, что инвесторы этого круга будут преимущественно продавать ценные бумаги – по крайней мере, на начальном этапе. Отчасти именно этими ожиданиями вызвана слабость рынка акций на текущей неделе.

«На краткосрочном горизонте выход нерезидентов из “дружественных” стран на Московскую биржу создаст навес предложения акций, и это может способствовать снижению котировок. Часть таких инвесторов, вероятно, станет продавать ценные бумаги и выводить деньги из страны. Хотя другие могут и остаться, поскольку расклад сил несколько изменился в сравнении с началом СВО», – рассказала «Эксперту» руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

«Скорее всего, открытие доступа приведет к выходу нерезидентов из “голубых фишек”, поскольку возросшие риски и новая мировая конъюнктура, безусловно, будут перекрывать все инвестиционные перспективы», – согласен с ней руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Что касается «российских нерезидентов», назовем их так, то далеко не факт, что они станут продавать бумаги. Большинство инвесторов, использующих не самую простую схему захода на российский фондовый рынок через иностранную компанию, основную часть активов все же держали в российской юрисдикции. Поэтому те из них, кто хотел сократить позиции, уже сделали это.

«Обращаю внимание еще и на следующий момент, – говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. – Лимит перевода средств за границу для физлиц из дружественных стран сейчас установлен на уровне $1 млн в месяц. Так что канал оттока открыт не полностью. А значит, и навес продавцов может быть ограничен – ведь лучше находиться в акциях и облигациях, чем в кэше.»

Из-за этих ограничений может произойти переток части капитала из акций в облигации. Сейчас высоконадежные ОФЗ со сроком погашения свыше 4 лет торгуются под доходность 8–9% годовых. По оценкам Банка России, инфляция до конца этого года будет на околонулевом уровне, что повышает привлекательность приобретения облигаций. Таким образом, ОФЗ будут реально доходными – номинальная ставка по ним превысит величину инфляции. Подобных госбумаг в мире сейчас нет, поэтому некоторые консервативные инвесторы могут остаться в России, но уйти от рисков за счет покупки ОФЗ на вырученные от продажи акций средства.

В общем, просадка рынка акций в любом случае вряд ли будет глубокой и продолжительной.

«Индекс МосБиржи выглядит стабильно, хоть и находится на низких уровнях, поэтому можно предположить, что риски уже отражены в ценах. Вследствие этого часть инвесторов-нерезидентов может рассчитывать на рост котировок и оставить спекулятивный капитал в России», - считает Малых.

Карпунин не исключает, что со стороны контролируемых россиянами нерезидентов может быть и приток средств на рынок, поскольку инструментарий вложений за границей сократился, а внешние инфраструктурные риски выросли.

Антонов же напоминает, что у Банка России и Минфина есть такой незадействованный пока инструментарий поддержки рынка, как 1 трлн руб., анонсированный на эти цели еще в марте. Но вмешательство в торги финансовых властей вряд ли понадобятся, поскольку доля «дружественных» нерезидентов невелика – до начала спецоперации на Украине она оценивалась в несколько процентов от объема рынка. Основные объемы торгов генерировали инвесторы из ЕС, США и Великобритании, которым по-прежнему бумаги продавать запрещено.

«Спокойное прохождение возврата нерезидентов в итоге может выступить драйвером роста российского рынка. Такая же ситуация с тотальными негативными ожиданиями была перед перезапуском торгов в конце марта. В результате тогда рынок вырос в первый же день, а вся волна распродаж резидентами завершилась в первые два часа торгов», – резюмирует Карпунин.

