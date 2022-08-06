Захарова предложила выход из палестино-израильского конфликта

В Москве выражают серьезную обеспокоенность новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призыают вовлеченные стороны «незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня» и реализовать «законные национальные права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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«Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. По поступающей информации, в результате израильских атак было убито 10 палестинцев, более 80 получили ранения», — говорится в комментарии.

Захарова подчеркнула, что такое развитие событий чревато «возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе». Положить конец такому цикличному насилию, по ее словам, можно только в рамках переговоров, итогом которых должна стать «реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года».

