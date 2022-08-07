Акция недели: инвесторы не угадали с «Россетями»

За неделю индекс МосБиржи потерял 7,21%. Упало и подавляющее большинство российских акций. Однако даже на этом мрачном фоне снижение на 28,6% по итогам пяти торговых дней, как и обвал на 21,4% менее чем за 20 минут в среду, очень выделялись. Это были результаты лидера падения российского рынка – акций «Россетей». Их динамика была очень мало связана с общим положением дел на рынке, внешним фоном и тому подобными моментами. Эти акции, как уже было в июле, когда они росли на падающем рынке после сообщений о присоединении «Россетей» к ФСК ЕЭС, двигали корпоративные новости. И на этот раз они не порадовали инвесторов.

За предыдущие две недели акции «Россетей» выросли с уровня 0,6 руб. в район 0,85 руб. В немалой степени это было обусловлено тем, что рынок ждал более высокого коэффициента их конвертации в акции ФСК ЕЭС, чем следовало из котировок первой половины июля. Если не считать дна февральского обвала и нижних точек первой недели возобновленных в марте торгов, обе бумаги, находились месяц назад на самом низком уровне с 2016 года. Но покупатели акций во второй половине июля исходили из размера активов «Россетей» и надеялись на более высокий курс обмена, чем недавний рыночный.

Между тем, еще 26 июля было объявлено, что цена выкупа у несогласных с реорганизацией составит 0,6058 рубля за обыкновенную акцию «Россетей» и 0,0904 руб. – за акцию ФСК. Это был не то чтобы намек, а прямое указание на то, каким будет коэффициент обмена. Но даже если бы, как это делалось когда-то, цена выкупа была установлена на уровне средневзвешенной за полгода, а не за месяц, то и тогда она не дотянула бы до 0,85 руб.

Так что разочарование, постигшее инвесторов в среду, было прогнозируемым. И когда 3 августа было объявлено о решениях совета директоров ФСК ЕЭС по допэмиссии и конвертации, акции «Россетей» немедленно рухнули на 21%. Коэффициент обмена составил те самые 0,0904/0,6058.

«Исходя из объявленного коэффициента конвертации, обыкновенные акции “Россетей” будут сильно зависеть от динамики ФСК ЕЭС — отношение между двумя бумагами вплоть до объединения может оставаться в районе 6,7х. Долгосрочные перспективы акций ФСК ЕЭС и объединенной компании пока туманны», — прокомментировали будущее этих бумаг аналитики «БКС Мир Инвестиций».

