Аренда генератора для электроснабжения

Для организации временного электроснабжения различных объектов можно использовать взятые в аренду дизельные генераторы. Это отличная альтернатива централизованному источнику электроснабжения на стройках, или в местах, где часто отключается электричество. Автономный источник электроснабжения необходим в разных местах:

медицинских учреждениях;

на производстве;

в торговых точках;

частных домах;

в фермерских хозяйствах и т.д.

В компании «ЭнергоДизель» можно оперативно оформить в прокат на выгодных условиях дизель-генераторные установки (ДГУ) нужной мощности. Фирма работает на рынке дизельной техники с 2012 года, имеет большой парк ДГУ и поможет под ключ оформить аренду дизельного генератора требуемого номинала.

Особенности проката дизельных генераторов в «ЭнергоДизель»

В каталоге организации представлены дизельные электростанции (ДЭС) производства ведущих европейских и японских брендов, различающиеся мощностью, габаритами, объемом дизельного топлива, необходимого для работы такого агрегата.

Компания кроме самого генератора предлагает комплекс полезных услуг:

доставку и вывоз ДЭС после завершения проката;

дизельное топливо, стоимость которого входит в арендную плату;

подбор силового кабеля;

вызов машиниста, который поможет произвести запуск устройства и подключение к нему всего необходимого оборудования, а также выполнит техническое обслуживание ДГУ.

Все машины, представленные в парке организации, имеют звукоозащитный корпус, поэтому постоянная работа дизельного генератора не будет создавать шумового фона. Если нужно срочно оформить аренду автономного источника энергоснабжения, можно прямо сейчас позвонить в фирму «ЭнергоДизель», чтобы обговорить все условия.

Преимущества услуг «ЭнергоДизель»

Специалисты компании помогут подобрать оптимальную модель дизельного генератора под конкретные задачи клиента, что позволяет существенно сэкономить. В стоимость проката входят расходы на дизель, техническое обслуживание и поставка необходимых комплектующих.

Также клиенту предоставляется возможность оформления простого проката ДГУ без комплекса дополнительных услуг, что существенно снижает стоимость арендной платы, но накладывает на арендатора заботу о покупке топлива, подключении и техническом обслуживании ДГУ. Каждый клиент сам может подобрать для себя оптимальные условия проката дизель-генератора.

Узнать подробнее о фирме и посмотреть отзывы клиентов можно на сайте energodizel.com. Обращаться за генератором можно в любое удобное время. Организация работает без перерывов на обед и выходных. Наличие сайта позволяет отправлять заявки на прокат генератора круглосуточно. Операторы быстро обрабатывают все обращения и оформляют договоры аренды.