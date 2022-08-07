Чубайс уехал в Германию на реабилитацию

Бывший спецпредставитель президента РФ и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, госпитализированный с синдром Гийена-Барре на острове Сардиния, выписан и уже направился на реабилитацию во Франкфурт. Об этом сообщила газета La Repubblica и подтвердил иточник ТАСС.

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«Анатолию Борисовичу уже лучше. Карабинеры проводили его в аэропорт, он перелетел в Германию, где начинает реабилитацию», — сообщил осведомленный источник агентства.

Как пишет La Repubblica, врачи диагностировали у Чубайса синдром Гийена-Барре — аутоиммунного излечимого заболевания. Результаты токсикологических анализов еще не пришли, но по данным издания, предположение об отравлении исключается.

О том, что Чубайс попал в больницу, стало известно 31 июля. Первой о его госпитализации сообщила Ксения Собчак. Ссылаясь на супругу Чубайса Авдотью Смирнову она написала, что Чубайсу «стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги».

