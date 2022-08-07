Как выбрать лучший сервис тендера и не потратить деньги впустую?

Электронные торговые площадки (ЭТП) или тендерные площадки — это специальные сайты, на которых встречаются Поставщик и Заказчик, чтобы заключить договор, выгодный обеим сторонам.

Чтобы иметь возможность взаимодействовать с функционалом площадки, предварительно необходимо пройти регистрационный процесс. Те пользователи, кто уже зарегистрировался в ЕИС, получат возможность доступа к 8 госплощадкам.

Государственные торговые порталы — это первый вид площадок. Благодаря распоряжению Правительства от 12.07.2018 года под номером 1447-р, регулируется количество порталов, где можно совершать закупки для федеральных и госкомпаний. Эти электронные торговые площадки предоставляют возможность закупки у субъектов МСП в границах 223-ФЗ.

Чтобы принять участие в государственных торгах, нет необходимости в дополнительной оплате каких-то пошлин на электронной торговой площадке. Достаточно только пройти регистрационный процесс в ЕИС и каждый пользователь получит доступ к электронным площадкам. Операторы государственных площадок, могут удерживать какую-то комиссию с победителя в тендере.

Коммерческие ЭТП — второй вид порталов. Их количество значительно превышает государственные, каталог постоянно меняется и обновляется. Чаще всего, такие порталы являются отраслевыми или направленными для какой-то конкретного региона, и работают в пределах 223-ФЗ. Все тендеры на них, относятся к коммерции разных компаний, которые хотят приобрести услугу, товар или работу по приемлемой стоимости. На таких площадках нередко можно встретить продажу имущества под арестом и т.д.

Коммерческие площадки могут брать какую-то сумму не только чтобы разместить тендер, но и для участия в торгах поставщиков. Такие сайты требуют прохождения некой верификации, путем отправки необходимых документов, а также требуется получить ЭЦП.

Торговые площадки в интернете обладают рядом особенностей:

удобные фильтры позволяют быстро найти подходящий тендер;

есть возможность ознакомления с тендерной документацией, а также подать заявку на ее объяснение;

возможность принятия участия онлайн аукционов, специальных конкурсов и т.д.

Используя подобные сервисы, становится намного проще выполнять процедуры закупок:

Электронная торговая площадка показывает поставщиков с любой точки РФ, поэтому количество предложений всегда высоко и можно подобрать для себя наиболее подходящий вариант. Для тех поставщиков, у которых еще нет громкого имени и своей базы клиентов, такие площадки помогут предоставить более выгодные условия по сравнению с конкурентами и таким образом заявить о себе с положительной стороны.

Внимание! Не менее важен еще и тот факт, что такие площадки значительно снижают риск коррупции.

С каждым годом таких площадок все больше, потому можно без проблем подобрать для себя наиболее подходящую. Предлагаем топ 10 тендерных площадок России:

ООО «ЭТП ГПБ». АО «ТЭК-Торг». АО Единая электронная торговая площадка. ООО «Бидзаар». АО «Центр развития экономики». АО «Сбербанк АСТ». Группа компаний Фабрикант. ЭТП ONLINECONTRACT. АО «OTC». OOO «РТС-тендер».

Более подробный список лучших топ 10 тендерных площадок России можно найти на сайте https://tendin.ru/.

На что обратить внимание при выборе площадки?

Чтобы не терять время впустую, важно уделить внимание выбору качественной торговой площадки:

Оценить платформу на соблюдение законодательства РФ по организации гос- или коммерческих закупок. Поиск по разным платформам. Интегрированные шаблоны документов и функционал ЭЦП. Оценить тарифы. Отзывы реальных участников торгов. Наличие правового сопровождения. Опция проверки благонадежности контрагента. Скорость и удобство внедрения. Наличие уведомлений и аналитические данные. Срок и наличие пробной версии.

ПО для управления тендерами, позволит сделать проведение всех операций с легкостью и удобством. Благодаря этому увеличится эффективность торгов, а значит бизнес будет расти.