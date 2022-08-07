Как выбрать модель платья для фигуры plus size

Многие обладательницы пышных форм затрудняются с выбором платьев в магазине Ladysize.ru, которые позволяют эффективно решать эту задачу. Описанные ниже фасоны платьев позволяют выглядеть стройнее и подчеркивают достоинства фигуры plus size.

Платье-рубашка

Существует большое количество моделей такой одежды на все жизненные ситуации. Одни из них подходят для работы, другие – для отдыха, третьи – для деловых встреч. На представительницах прекрасного пола с фигурой plus size прекрасно смотрятся приталенные платья-рубашки с ремнем или поясом. Девушки со стройными ногами могут демонстрировать их в моделях выше колена. При покупке моделей oversize желательно отдавать предпочтение изделиям из мягких материалов.

Платье-футляр

Такая одежда отличается универсальностью: она подходит и для формирования делового имиджа, и для романтической встречи. Поскольку платье-футляр подчеркивает все особенности фигуры, выбирать его надо по размеру, в противном случае есть риск подчеркнуть то, что лучше скрыть от окружающих. Оно идеально смотрится на фигуре «песочные часы», красивую талию можно для обозначить поясным ремнем. Широкоплечим представительницам прекрасного пола следует обратить внимание на модели с V-подобным вырезом. При наличии желания отвлечь внимание от больших бедер надо покупать изделия с вырезом в форме полукруга или квадрата.

Платье «Летучая мышь»

Основное отличие такой одежды заключается в большой ширине рукавов, похожих на крыло летучей мыши. Она характеризуется отсутствием линии талии и значительной шириной верхней части, за счет чего можно скрыть животик. Юбки разной длины могут иметь свободный крой или облегать бедра. Оптимальная длина рукава – 3/4. В таком случае запястья остаются открытыми, но полнота рук маскируется. На девушках с женственными формами привлекательно выглядят изделия свободного кроя средней длины. Но представительницам прекрасного пола небольшого роста лучше отказаться от их покупки, поскольку они делают силуэт зрительно короче.

Платье нестандартного кроя

Одежда ассиметричного кроя придает представительницам прекрасного пола смелости, привлекательности, уверенности в себе. Помимо этого, она способна спрятать недостатки фигуры и зрительно сделать фигуру стройнее. Поэтому для маскировки животика следует обратить внимание на платья с асимметрией в районе талии.