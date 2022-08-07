Лукашенко раскрыл секрет крепкой экономики

Дисциплина и ответственность — вот главные условия хорошей работы предприятий, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Без «железного кулака» успехов достичь не получится ни в одной сфере, заявил он на совещании по работе агропромышленных объединений Витебской области, передает БелТА.

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«Не будет железного кулака, ничего не сделаешь. Есть бездельники, они есть в каждой области. Так вот без бездельников страна запросто обойдется. Нам хватает продукции без них. А если мы те деньги, которые бездельникам дарим — и все впустую, вложим в тех, кто хорошо работает, мы получим на 25-30% продукции в стране больше. Поэтому они должны думать, как они будут жить дальше. Поэтому надо зубами цепляться и работать с тем, что есть. Поэтому железная дисциплина», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что крепкая экономика — это основа стабильности в обществе. Он призвал продолжать укрупнение хозяйств, но «без искусственного объединения». Лукашенко предложил в качестве стимула помогать тем предприятиям, к которым присоединяют отстающие хозяйства.