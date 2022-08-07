Непогода помешала Конюхову достичь Северного полюса на мотопараплане

Федор Конюхов вместе с мастером спорта международного класса, пилотом Игорем Потапкиным первыми в мире отправились на мотопараплане к Северному полюсу. Однако для знаменитого путешественника восьмой поход к вершине Земли (три раза на лыжах, один раз на собачьей упряжке и три раза на ледоколе) закончился вынужденной посадкой. В его Telegram-канале написано, что пролетев 169 км, экипаж был вынужден приземлиться по погодным условиям.
«В этот раз долететь до Северного Полюса на паралете не удалось. Пролетев 169 км экипаж был вынужден приземлиться. Достоверно узнать, что послужило причиной посадки и что случилось с паралетом, не представилось возможным. Мы лишь получили сообщение, что все живы и здоровы, но возможность продолжить перелет отсутствует по техническим причинам», — сообщили в команде Конюхова.
Известно, что пилотов подобрал ледокол и уже взял обратный курс на Мурманск. Прибытие команды планируется 14 августа.
Взлет экипажа Конюхов-Потапкин состоялся 5 августа со 100-метровой импровизированной взлетной полосы, которая проходила вдоль ледокола «50 лет Победы». Полет проходил на ранее согласованной высоте до 300 метров, скорость мотопараплана достигала 51 км/ч. С места взлета расстояние до Северного полюса по прямой вдоль 60-й параллели составляло 5 градусов или 540 км.