Непогода помешала Конюхову достичь Северного полюса на мотопараплане

Федор Конюхов вместе с мастером спорта международного класса, пилотом Игорем Потапкиным первыми в мире отправились на мотопараплане к Северному полюсу. Однако для знаменитого путешественника восьмой поход к вершине Земли (три раза на лыжах, один раз на собачьей упряжке и три раза на ледоколе) закончился вынужденной посадкой. В его Telegram-канале написано, что пролетев 169 км, экипаж был вынужден приземлиться по погодным условиям.

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«В этот раз долететь до Северного Полюса на паралете не удалось. Пролетев 169 км экипаж был вынужден приземлиться. Достоверно узнать, что послужило причиной посадки и что случилось с паралетом, не представилось возможным. Мы лишь получили сообщение, что все живы и здоровы, но возможность продолжить перелет отсутствует по техническим причинам», — сообщили в команде Конюхова.

Известно, что пилотов подобрал ледокол и уже взял обратный курс на Мурманск. Прибытие команды планируется 14 августа.

Взлет экипажа Конюхов-Потапкин состоялся 5 августа со 100-метровой импровизированной взлетной полосы, которая проходила вдоль ледокола «50 лет Победы». Полет проходил на ранее согласованной высоте до 300 метров, скорость мотопараплана достигала 51 км/ч. С места взлета расстояние до Северного полюса по прямой вдоль 60-й параллели составляло 5 градусов или 540 км.

