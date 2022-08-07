Немецкие пенсионеры нашли способ не платить за дорогое отопление

В июле министр туризма Греции предложил жителям Германии переждать холодное время года на средиземноморском побережье, где «не требуется отопление». Немецкие пенсионеры восприняли эту идею с энтузиазмом и начали активно бронировать туры на зиму в теплые края, поскольку путевка «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление, пишет Bild.

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Представители туроператоров Германии TUI Group и FTI сообщили об ожиданиях «непропорционально большого спроса на предстоящую зиму». В числе популярных направлений на осенне-зимний период — Тунис, Турция, Египет, Канарские острова, а также Кабо-Верде, Сенегал, Таиланд и Карибский бассейн.

Немецкое издание приводит комментарий пожилой пары Карин и Лотара из Нижней Саксонии. Они живут в Целле в квартире 68 кв. м и платят за аренду €400 евро. Их уже предупредили, что зимой за отопление вместо €200 они будут платить €600. Пенсионеры подсчитали, что платить €1 000 в месяц только за жилье и отопление им крайне невыгодно, поэтому решили поехать в Тунис. Отдыхая на средиземноморском побережье в отеле с системой «все включено», они будут экономить еще и на продуктах до €300 в неделю.

По информации немецких туроператоров, 90% тунисских отелей предлагают льготы для пожилых немцев и долгосрочные скидки, которые можно комбинировать друг с другом — часто при проживании от трех недель, уточнили в Ассоциации туроператоров России.

В Германии о зимних квартирах стали задумываться уже не только пенсионеры. Многие сотрудники, работающие на удаленке, также ищут выгодные варианты по организации «домашнего офиса» на юге.

