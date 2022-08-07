Перемирие в секторе Газа вступит в силу 7 августа в 20:00

Израильская и палестинская стороны договорились о перемирии в секторе Газа. По данным источника Reuters, оно вступит в силу в 20:00 в воскресенье, 7 августа.

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«Прекращение огня вступит в силу в 20:00 (19:00 по Гринвичу)», — сообщил агентству осведомленный палестинский чиновник.

Ранее Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложение о прекращении огня, которое поступило от Каира, выступающего в качестве посредника. В эфире телеканала Al Jazeera прозвучала информация, что Египет должен объявить о своем призыве к перемирию в 17:00 по местному времени. По данным источников телеканала, договоренности о перемирии будут также включать в себя облегчение экономической блокады сектора Газа.

