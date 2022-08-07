Путин назвал узкие места железнодорожных магистралей, которые надо «расшить»

Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места. В первую очередь речь идет о развитии железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительстве Северного широтного хода и расширении Восточного полигона — БАМа и Транссиба, говорится в поздравлении президента с Днем железнодорожника.

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«Несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед, будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места. Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона – БАМа и Транссиба. Все эти проекты крайне значимы для нашей экономики, для создания современных транспортных, логистических коридоров, новых туристических маршрутов, для загрузки смежных отраслей», — говорится в поздравлении Путина.

Президент подчеркнул, что железная дорога России имеет огромный потенциал для роста. В числе важнейших задач отрасли он назвал обновление подвижного состава, заботу о безопасности и комфорте пассажиров, а также повышение эффективности и удобства перевозок за счет внедрения электронных сервисов и услуг, которые обязательно должны базироваться на отечественных технологиях.

