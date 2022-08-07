Товарооборот Китая и РФ резко вырос за счет российского экспорта

Объем торговли между Китаем и Россией за семь месяцев текущего года вырос на 29% в годовом исчислении, до $97,71 млрд. При этом, экспорт Китая в РФ увеличился на 5,2%, а импорт российских товаров и услуг — на 48,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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Так, китайский экспорт в РФ за отчетный период увеличился до $36,27 млрд (+5,2%), а импорт российских товаров и услуг в КНР — до $61,45 млрд (+48,8%). Только в июле объем торговли между странами составил $16,79 млрд, экспорт Китая достиг $6,77 млрд при импорте из России в $10,02 млрд.

По итогам прошлого года объем двусторонней торговли вырос на 35,8%, до $146,88 млрд.

