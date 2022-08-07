Ученые нашли фактор, который помогает бедным выбраться из нищеты

Последние 40 лет финансовое положение семей, в которых рождались дети, все больше определяло их благосостояние во взрослом возрасте, однако новое исследование ученых из США выявило значительное исключение из этой закономерности. Проанализировав в соцсетях дружеские отношения 72 млн человек 25-44 лет, специалисты пришли к выводу, что у выходцев из бедных районов есть шанс достичь успеха в случае дружбы с более обеспеченными сверстниками, пишет New York Times.

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«Исследование показало, что если бы бедные дети росли в районах, где 70% их друзей были богатыми, — это увеличило бы их будущие доходы в среднем на 20%», — говорится в исследовании.

По мнению ученых, межклассовая дружба оказывает более сильное влияние, чем уровень школы и образования, состав семьи, доступность работы или расовая принадлежность.

«Дети, выросшие в районах с обширными связями между классами, показывают лучшие результаты и имеют больше шансов выбраться из бедности», — заявил экономист из Гарварда Радж Четти.

