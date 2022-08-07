В Черном море в разы уменьшилось образование сероводорода

Специалисты Института океанологии РАН и Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН оценили количество сероводорода в Черном море. Если ранее продукция этого растворенного газа достигала 30-50 млн тонн в год, то сейчас этот показатель составляет всего 5,9 млн тонн, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

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«Взорвется ли Черное море, часто спрашивают у океанологов. Нет, хотя в нем на глубине более 100 метров присутствует сероводород. Большая часть сероводорода появляется на глубинах от 100 до 1000 метров. Сероводород разрушается при реакции с растворенным железом. В результате во взвеси в воде образуется пирит. Именно этот минерал после осаждения на дно свидетельствует о бескислородных условиях в водоемах прошлого Земли», — рассказал главный научный сотрудник лаборатории геохимии ИО РАН Александр Дубинин.

Ученые изучали частицы в глубоководной части Черного моря в ходе рейсов научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий». Они впервые обнаружили, что сера в пирите из водной толщи имеет изотопный состав, повторяющий его в сероводороде. Однако доля сероводорода, который связывается в пирит, оказалась незначительной: всего 0,05% от общего количества ежегодно производимого в Черном море сероводорода.

Специалисты также отметили, что образование пирита и бескислородные условия приводят к тому, что на дне активно накапливаются не только сера и железо, но и уран, кобальт, молибден, таллий и серебро.

