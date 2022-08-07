В Минобороны сообщили о действиях «режима Зеленского» на фоне высоких потерь

За прошедшие сутки в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельхозпредприятия в ДНР было уничтожено до 130 украинских военнослужащих. После удара по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ погибли еще около 70 военных, а после удара по ТЭЦ-3 и Карповскому саду в Харькове 3-я бригада нацгвардии не досчиталась свыше ста националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подчеркнув, что на Украине некомплект личного состава восполняется недоученными и ранеными бойцами.

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«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий на Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», — сообщил Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки были поражены три пункта управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 173-х районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка ЗРК «Бук-М1», пять складов боеприпасов и арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тыс. тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

Конашенков добавил, что были подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б» и взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях. Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников и перехватили один снаряд реактивной системы залпового огня.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнили в Минобороны.

