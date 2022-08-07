В Москве 12 рабочих смыло в канализационную шахту

На юго-востоке столицы сильный поток воды смыл 12 рабочих в ливневый колодец. По предварительной информации прокуратуры Москвы, они осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской района Люблино и «в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность».

«Ведется поиск мужчин 1999, 2001 и 2002 г.р.», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Очевидец происшествия Гюльгез Гафарова рассказала «Газете.Ru», что спасателям удалось достатьчно быстро вытащить троих, потом в течение получаса достали еще пятерых, но уже без сознания. Троих, которых снесло самыми первыми, найти не могут. По ее словам, по дороге открыты все люки и на каждом кто-то стоит и ждет. Она подтвердила, что перед происшествием прошел сильный ливень с градом.

