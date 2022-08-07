В России введут временные квоты на вывоз серы для удобрений

Правительство РФ приняло решение о введении квоты на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений. Ограничение будет действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Квота составит 1,1 млн тонн. Минпромторгу поручено утвердить порядок расчета объемов нетарифной квоты (совместно с Минэнерго), а также план поставок и приобретения серы на 2022 год», — сообщили в правительстве.

Подчеркивается также, что принятое решение направлено на обеспечение сырьем производителей минеральных удобрений в объеме, необходимом для внутреннего рынка.

