Акции дня: финансовые результаты дали стимул для покупки бумаг «Фосагро»

Трейдеры активно покупали акции одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений компании «Фосагро» по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 8 августа. За день бумаги подорожали на +8,72% до 7 444 рублей за штуку.

Согласно отчету компании, по итогам первого полугодия 2022 года чистая прибыль увеличилась в 10,6 раз до 115,52 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого год. Выручка выросла в 8,7 раза до 114,8 млрд рублей. Ранее в компании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, а вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год был отложен на неопределенный срок.

«Российские эмитенты-производители удобрений оказались в исключительном положении по отношению как к эмитентам других отраслей, так и к зарубежным конкурентам. Производство удобрений стало одной из отраслей, которая не попала под санкции и вряд ли попадет. На общем фоне и с учетом всех факторов мы сохраняем наш рейтинг по бумагам "ФосАгро" на уровне "лучше рынка"», - ранее комментировал эксперт «Финама» Алексей Калачев.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,66% до 2088,4 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,05% до 1083,52 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:47 мск составила 95,94 долларов за баррель (+1,07%). Российская валюта слабела – 61,67 руб. за доллар.