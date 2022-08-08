«Быки» довольны: допуск нерезидентов откладывается

Торги в фондовой секции Московской биржи стартовали с резкого подъема котировок — по итогам первого часа торгов прирост составил более 3%. Так инвесторы отреагировали на решение биржи перенести срок допуска «дружественных» нерезидентов и принадлежащих российским лицам иностранных компаний к торгам акциями.
Ранее предполагалось, что этой категории инвесторов можно будет совершать сделки с акциями с сегодняшнего дня, но неожиданно Мосбиржи изменила решение, допустив их только к операциям на срочном рынке.
Большинство аналитиков считало, что нерезиденты преимущественно будут продавать акции, и на этих прогнозах многие трейдеры наоткрывали коротких позиций в уверенности, что котировки будут еще ниже. Сегодня с утра им приходится закрывать шорты.
В лидерах сегодняшнего роста вновь акции «новой экономики». Так, HeadHunter растет почти на 9%, VK и «Яндекс» — более чем на 6%, OZON — на 4,5%.
Из «голубых фишек» повышенным спросом пользуются Сбербанк, «Роснефть» и «Лукойл».
Рост рынка вполне может продолжиться в течение дня, однако увлекаться покупками не стоит. Очень настораживает нефть: в пятницу она прекратила снижение и начала разворот вверх. Сегодня в ходе азиатских торгов «черное золото» подорожало на 0,8%, но с открытием европейских бирж цены на нефть начали снижаться и ушли в район пятничного закрытия.
Отскок нефти выглядит очень слабо и неубедительно. Складывается впечатление, что разворот от отметки $93 за баррель вызван тем, что спекулянты просто зафиксировали прибыль, заработанную на падении котировок. Активных покупок нефтяных фьючерсов не наблюдается, и пока нет оснований ожидать ухода цены на нефть выше $100.
Кроме относительно слабой нефти, против наращивания лонгов по российским акциям играют ожидания начала поступления с 15 августа акций на счета ряда инвесторов от расконвертирования американских и глобальных депозитарных расписок (ADR и GDR). Аналитики склоняются к мнению, что значительная часть этих акций будет выставлена на продажу, что окажет «медвежье» давление на рынок.
Из позитивных новостей стоит отметить истерию в западных СМИ по поводу ситуации с газом. Западные эксперты ожидают роста дефицита «голубого топлива» в ЕС и особенно в развивающихся странах. На этих страхах цена газа в Европе пока держится в районе $2100 за тысячу кубометров, и вполне может еще подрасти.
Для «Газпрома», правда, стоимость его продукции играет очень незначительную роль, поскольку компания резко сократила прокачку газа в Европу, и подорожавшее топливо не компенсирует выпадающих доходов.
Намного более перспективной выглядит покупка акций «НоваТЭК», который вполне может усилить свои позиции на азиатском рынке, поскольку идущие из США и с Ближнего Востока газовозы перенаправляются из Азии в Европу. Сегодня бумага подошла к техническому сопротивлению, пробой которого создаст потенциал роста примерно на 10%.
Рубль очень слабо реагирует на инвестиционный оптимизм, укрепившись к доллару за первый час торгов лишь на 0,4%. Консолидация пары доллар-рубль продолжается. Сильным препятствием для роста курса российской валюты является отметка 60 руб. за доллар. Играть же на понижение рубля страшно, поскольку не за горами налоговый период, когда экспортеры увеличат продажу валютной выручки.
Поэтому пока на рынок не поступят важные для рубля новости, курс российской валюты продолжит колебаться с небольшой амплитудой чуть выше отметки 60 руб. за доллар.