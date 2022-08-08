«Быки» довольны: допуск нерезидентов откладывается

Торги в фондовой секции Московской биржи стартовали с резкого подъема котировок — по итогам первого часа торгов прирост составил более 3%. Так инвесторы отреагировали на решение биржи перенести срок допуска «дружественных» нерезидентов и принадлежащих российским лицам иностранных компаний к торгам акциями.

Ранее предполагалось, что этой категории инвесторов можно будет совершать сделки с акциями с сегодняшнего дня, но неожиданно Мосбиржи изменила решение, допустив их только к операциям на срочном рынке.

Большинство аналитиков считало, что нерезиденты преимущественно будут продавать акции, и на этих прогнозах многие трейдеры наоткрывали коротких позиций в уверенности, что котировки будут еще ниже. Сегодня с утра им приходится закрывать шорты.

В лидерах сегодняшнего роста вновь акции «новой экономики». Так, HeadHunter растет почти на 9%, VK и «Яндекс» — более чем на 6%, OZON — на 4,5%.

Из «голубых фишек» повышенным спросом пользуются Сбербанк, «Роснефть» и «Лукойл».

Рост рынка вполне может продолжиться в течение дня, однако увлекаться покупками не стоит. Очень настораживает нефть: в пятницу она прекратила снижение и начала разворот вверх. Сегодня в ходе азиатских торгов «черное золото» подорожало на 0,8%, но с открытием европейских бирж цены на нефть начали снижаться и ушли в район пятничного закрытия.