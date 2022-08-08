Что Европе плохо — то русскому угольщику хорошо

Российский рынок акций очень мощно, ростом на три с лишним процента, начал сегодняшний день. Трейдеры были вдохновлены решением Московской биржи пока отложить допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам акциями. Активным спекулянтам, игравшим на понижение рынка, пришлось экстренно закрывать свои позиции — это, судя по всему, и стало главным драйвером роста рынка.

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Очень многие участники рынка на прошлой неделе ждали, что «дружественные нерезиденты» начнут продавать российские акции, конвертировать полученные рубли в доллары и потихоньку выводить их на родину. Но этого пока не случилось. Более того: Банк России заблаговременно пресек лазейку для выхода «недружественных резидентов» из российских бумаг, сделав даже соответствующее заявление.

«В последнее время Банк России выявляет случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии», — отметил российский регулятор.

Для разрушения «серых» и откровенно «грязных» схем ЦБР принял решение, определяющее, что депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей — за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года. Также, сообщил регулятор, в полугодовой «карантин» попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа «С» в обычный счет депо. К тому же депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов.

Но и эти шаги не слишком вдохновили покупателей российских акций и рубля. По итогам сегодняшнего дня Индекс Мосбиржи закрылся с приростом менее 2%. При этом техническая картина продолжает оставаться «медвежьей»: индикатор так и не смог закрепиться выше отметки 2100 пунктов. Следовательно, риски тестирования на прочность 2000 пунктов остаются в силе.

Отчасти отсутствию оптимизма способствовала нефть, которая после роста на торгах в Азии начала снижаться, и лишь под вечер сумела отыграть дневные потери. Однако нет уверенности в том, что котировки «черного золота» вновь перешагнут отметку $100. Баррель нефти к закрытию российского рынка стоил около $96.

Намного лучше рынка сегодня торговались бумаги угольщиков: привилегированные акции «Мечела» выросли более чем на 6%, а «Распадской» — более чем на 5%. Это вполне оправданно, поскольку Европе в отсутствии необходимого объема российского газа придется вновь запускать совсем не «зеленые» угольные электростанции, что приведет к росту спроса на это топливо в мире и повышению его цены.

Сумели удержать утренний рост и бумаги компаний «новой экономики». На прошлой неделе они частично сняли техническую перекупленность, и вполне могут продолжить рост. Вот только большинство из них малоликвидны, и движение котировок как вверх, так и вниз могут быть очень сильными.

Из высоколиквидных акций лучше рынка были ориентированные на внутренний спрос «Магнит», МТС и «Ростелеком». В списке лидеров сегодняшнего роста также много компаний, работающих внутри страны. Эта категория бумаг сейчас выглядит наиболее безопасно, поскольку снижение ключевой ставки Банка России уже сделало кредиты относительно доступными и можно ждать оживления внутреннего потребления.

С потерями завершили день акции НЛМК. Это наводит на тревожные предположения, что очередная волна распродаж бумаг металлургов не за горами.

Курс российской валюты в моменте уходил ниже 60 руб. за доллар, но очень незначительно — «срыва стопов» не произошло и спекулянты на стали агрессивно покупать рубль против доллара. Картина по рублю не изменилась: «россиянин» продолжает лежать в боковике чуть выше отметки 60 руб. за доллар. Но стоит помнить, что чем дольше продолжается такая безыдейная торговля, тем сильнее обычно бывает последующее движение.

