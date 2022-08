День хулиганов: охотники на медведей вернулись

После истории с акциями AMTD Digital, разгон которых приписали розничным инвесторам с форума WallStreetBets, что-то такое просто обязано было произойти. Пока гигант на час, достигший капитализации в $400 млрд, со свистом сдувался, сложившись за 4 дня почти впятеро, на сцену вышли знаменитые прошлогодние акции-мемы. Те самые, взлет которых в свое время лишил миллиардов долларов хедж-фонды, «шортившие» GameStop, AMC Entertainment, Bed Bath & Beyond и других.

Акции Bed Bath & Beyond с утра в понедельник взлетели на 63,5%. Чуть более чем за месяц (с 1 июля) они выросли в три с лишним раза, но основное ускорение пришлось на последние два дня, когда они более чем удвоились.

Их поддержали акции GameStop, подскочившие на 19,9%. С 52-недельного минимума они показали рост в 2,5 раза, а от нижней точки минувшей пятницы — на 31,3%.

AMC Entertainment также не стала исключением из этого ралли. В понедельник утром ее акции выросли на 24%, а за два дня — на 66,7%.

Рука WallStreetBets просматривается здесь довольно явно — если, конечно, не брать в расчет возможность того, что реальный манипулятор специально пытается перевести стрелки на это сообщество. Но, скорее, он все-таки просто бесстрашно использует его.

На WallStreetBets появилась закрепленная ветка “GME, BBBY and AMC Memestock Megathread for Monday August 8th, 2022”. И BBBY — это тикер (краткое название котируемого инструмента) Bed Bath & Beyond — вышел, согласно данным Quiver Quantitative, в лидеры дискуссий на этом форуме.

GameStop и AMC Entertainment заняли третье и четвертое места среди самых обсуждаемых компаний. Любопытно, что их обошел тикер TSLA — впрочем, несмотря на немалую капитализацию компании Илона Маска, участие ее имени в подобных обсуждениях удивления не вызывает. И в этом контексте ничего странного нет и в том, что акции Tesla взлетели в понедельник утром на 5,9%.

Но некоторые бумаги приняли участие в забеге явно по ошибке. Bath & Body Works (тикер BBWI) в лидерах обсуждений отсутствовала, и ее акции взлетели поначалу на 6,6% из-за определенного созвучия названия с Bed Bath & Beyond и сходства их тикеров. Был еще целый ряд подобных историй, причем порой они случались с очень известными именами. Так, Best Buy (BBY) и BlackBerry (BB) взлетели на 5,4% и 5,9% соответственно. В общем, в том, что американский фондовый рынок в понедельник открылся в плюс, была определенная заслуга WallStreetBets.

Все участники этого мем-забега, даже угодившие в него по случайности, как правило, имели одно сходство — немалую долю «шортов» от общего числа акций. Именно такие компании и выискивают участники WallStreetBets — с тем, чтобы скоординированными покупками поднять котировки и заставить «медведей» закрыть короткие позиции, купив бумаги.

В июле, когда, судя по объему и характеру сделок с бумагами Bed Bath & Beyond, по ним и открывалась основная длинная позиция, они выглядели законной целью для таких манипуляций. 15 июля в «шорте» было 46,39% этих акций. Тогда же доля медведей в GME была 19,58%, а в AMC — 18,61%. Это весомо. Но и у случайно угодившего в замес BBWI тоже было немало (8,39%). Да и у BBY и BB было 6,01% и 5,72% соответственно.

Меньше всего «шорта» было в акциях Tesla — 2,74%. Но все же это гораздо больше, чем у других крупнейших по капитализации компаний. Например, в Alphabet его было 0,36%, в Microsoft — 0,53%, в Apple — 0,65%, а в Amazon.com — 0,8%.

Успехи WallStreetBets годичной давности называли одним из симптомов ковидного «пузыря», раздутого не только ФРС, но и активно участвовавшими в этом процессе широкими слоями населения. Однако медвежий рынок тоже создает неплохие условия для охотников на медведей — хотя бы тем, что увеличивает популяцию косолапых.

Другое дело, что для этого, во-первых, нужно суметь сохранить деньги, а, во-вторых — не привлечь к этому хулиганству слишком много внимания властей. Участникам WallStreetBets первое, похоже, как-то удается, а вот второе — не очень. Уже их прошлогодние подвиги вызывали обвинения в нарушении закона и манипулировании. Были призывы к SEC разобраться с этим. Состоялись даже слушания в конгрессе США. Можно ожидать чего-то такого и сейчас.

Но пока что они просто вернулись, что называется, по полной программе. Корзина акций-мемов, отслеживаемая Bloomberg, шестой день продолжает ралли и выросла более чем на 5,3%. А на попадание в эту категорию претендуют все новые бумаги.

Так, капитализация только что вышедшей на биржу Magic Empire Global выросла с пятницы до утра понедельника почти в 5 раз, затем в течение нескольких часов сложилась более чем в 2,5 раза, а затем вновь подскочила на треть. Торги ими уже не раз останавливали. Всего два дня торгов — и такой успех. Не то что WallStreetBets — даже медведи, наверное, не успели среагировать.