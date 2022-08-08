Азия готова нанести по Европе мощный удар в схватке за газ

Япония и Южная Корея, второй и третий импортеры сжиженного газа (СПГ) в мире соответственно, планируют увеличить закупки газа в оставшиеся до зимы месяцы. Причем, они начинают заключать фьючерские контракты уже сейчас, значительно раньше обычного времени. Как сообщает Financial Times, Токио и Сеул боятся, что если они промедлят, то Европа осенью за счет готовности платить любые деньги, может оставить их без газа. Здесь следует помнить, что европейцы сейчас изо всех сил пытаются снизить зависимость от российского газа, ищут ему замену и действительно готовы платить любые деньги. Практически единственной заменой газу из России как раз и является сжиженный газ, ставший в последние месяцы едва ли не самым популярным энергоносителем. Цены на газ в Старом Свете сейчас почти в пять раз выше, чем в это же время в прошлом году.
Японские и южнокорейские компании сейчас проявляют на газовом рынке повышенную активность и покупают СПГ с доставкой в ноябре, декабре и январе 2023 года. Речь идет о фьючерских стрип-контрактах, когда покупки или продажи проводятся за несколько месяцев, следующих один за другим, по фиксированной цене.
Глава торгового отдела в Trident LNG Тоби Копсон считает, что до конца текущего года и в первом квартале следующего года конкуренция за сжиженный газ между Азией и Европой будет острой. Азия, напомним, еще совсем недавно была главным потребителем СПГ. Достаточно сказать, что три главных его импортера находились на этом континенте. Кроме Японии и Южной Кореи, это Китай, который в прошлом году стал главным импортером СПГ. В этом году, правда, благодаря снижению спроса из-за замедления развития китайской экономики и дешевому трубному газу из России Пекин резко, почти на четверть, снизил закупки СПГ.
Еще в прошлом году цена на СПГ в Азии была значительно выше, чем в Европе. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, и цены на «голубое топливо» в Старом Свете существенно превосходят азиатские. Это значит, что продавцы газа сейчас охотнее отправляют газовозы в Европу, чтобы увеличить свою прибыль. Разница в ценах настолько высока, что в отдельных случаях продавцы даже предпочитают разрывать долгосрочные контракты, платить неустойку и отправлять газ в Европу, потому что это все равно выгоднее, чем продавать его азиатским покупателям.
Очень острая борьба между европейскими и азиатскими покупателями идет за американский сжиженный газ. В январе-апреле США отправили в Европу, по данным Управления энергетической информации, три четверти (74%) всего своего экспорта СПГ, т.е. более чем вдвое больше (34%), чем за тот же промежуток времени прошлого года. Азия была главным потребителем американского СПГ и в 2020, и в 21-м годах.
Япония и Южная Корея – страны богатые, до определенной степени они в состоянии выдерживать ценовую конкуренцию с Европой. Чего не скажешь о бедных развивающихся азиатских странах, которым конкурировать с европейцами не по карману.
Что касается Китая, эксперты называют его «джокером», который может в любой момент «проснуться», вернуться на рынок и полностью изменить на нем баланс сил. Произойти это может зимой в случае сильных холодов, когда спрос на газ вырастет; или в случае отступления коронавируса и ускорения развития китайской экономики. Сейчас же китайские компании не только резко сократили закупки СПГ, но и даже перепродают купленный ранее газ, который им теперь не нужен.
В случае возвращения Китая на газовый рынок европейским покупателям придется нелегко. В таком случае, очевидно, единственным выходом для Старого Света станет снижение спроса. То есть европейцам придется экономить энергию и мерзнуть зимой.