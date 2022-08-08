Азия готова нанести по Европе мощный удар в схватке за газ

Япония и Южная Корея, второй и третий импортеры сжиженного газа (СПГ) в мире соответственно, планируют увеличить закупки газа в оставшиеся до зимы месяцы. Причем, они начинают заключать фьючерские контракты уже сейчас, значительно раньше обычного времени. Как сообщает Financial Times, Токио и Сеул боятся, что если они промедлят, то Европа осенью за счет готовности платить любые деньги, может оставить их без газа. Здесь следует помнить, что европейцы сейчас изо всех сил пытаются снизить зависимость от российского газа, ищут ему замену и действительно готовы платить любые деньги. Практически единственной заменой газу из России как раз и является сжиженный газ, ставший в последние месяцы едва ли не самым популярным энергоносителем. Цены на газ в Старом Свете сейчас почти в пять раз выше, чем в это же время в прошлом году.

Японские и южнокорейские компании сейчас проявляют на газовом рынке повышенную активность и покупают СПГ с доставкой в ноябре, декабре и январе 2023 года. Речь идет о фьючерских стрип-контрактах, когда покупки или продажи проводятся за несколько месяцев, следующих один за другим, по фиксированной цене.