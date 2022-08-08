Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме по вхождению в состав России

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении в регионе референдума по вопросу возможного присоединения к России.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что Балицкий подписал документ во время форума общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, на котором присутствовали свыше 700 представителей со всей области. Все находившиеся в зале делегаты подняли руки в знак согласия, отмечает агентство.

Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе», — говорится в обращении.

Ранее в Херсонской и Запорожской областях были созданы избирательные комиссии для организации голосования по присоединению регионов к России. Сообщалось, что референдумы могут состояться в сентябре.

Под контролем российских военных находится часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Энергодар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что проведение референдумов на территориях, занятых российскими войсками, закроют для Москвы любую возможность переговоров с Киевом. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что проводить референдумы в освобожденных областях Украины готовится не Россия — об этом говорят сами жители этих регионов; поэтому предупреждение Зеленского следует направлять не Кремлю. «Тут надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается. К гражданам Украины упомянутых районов? Или к гражданам России? Если к руководству России, то в данном случае мы неверный адрес», — подчеркнул Песков.