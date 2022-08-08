Китай уступит первую строчку в списке крупнейших импортеров сырья

В течение десяти ближайших лет проблемы с долгами и замедлением роста численности населения могут заставить Китай уступить Индии неофициальный титул самого крупного покупателя сырья и полезных ископаемых в мире. Автор этого прогноза - известный экономист и инвестор Дамбиза Мойо, входившая в состав правлений Chevron, 3M и Barclays, а также работавшая во Всемирном банке и Goldman Sachs. Она предупредила участников международной конференции горнодобывающей промышленности «Диггеры и дилеры», которая по традиции ежегодно проходит в австралийском городе Калгурли, что долги Китая и демографические проблемы «станут невероятно огромными и сложными в течение ближайших десяти лет». По ее словам, структурные вызовы сильно затруднят для Пекина принятие и выполнение большинства политических инициатив, исходящих из центра. Кроме китайской экономики, эта тенденция будет иметь большие негативные последствия для горнодобывающих компаний всей планеты, многие из которых сильно зависят от спроса в Китае. Кстати, многие такие компании находятся в Австралии.
На смену Китаю уже в ближайшие годы скорее всего придет Индия. Если верить статистике ООН, то по численности населения Индия может обойти Китай уже в этом году. Это будет иметь не только психологические, но и «материальные последствия» для глобального рынка сырья и полезных ископаемых.
Китай много критиковали за переход к бездумному расходованию средств для борьбы с замедлением экономического развития. Экономист института Лоуи Роланд Раджа пессимистически относится к перспективам роста китайской экономики. Несмотря на то, что индийская экономика составляет лишь небольшую часть китайской, никаких признаков замедления ее развития в ближайшем будущем он не видит.
«Спрос в Индии на уголь и возобновляемые источники энергии очень важен для Австралии,- приводит Financial Times слова Раджи.- Индия, вероятно, будет развиваться экономически намного быстрее Китая, но Китай все равно остается очень большим…»
По мнению Дамбизы Мойо, Китай уже в этом году попытается действовать агрессивнее в борьбе с замедлением роста экономики. Она считает, что Пекин будет вкладывать очень крупные средства в добывающую отрасль.
Мойо также полагает, что Пекину уже не удастся вернуть высокие темпы развития прошлых лет. По ее прогнозу, рост экономики КНР составит в этом году 4%. Напомним, китайское руководство поставило более высокую цель – 5,5%. Кстати, это самый низкий рост китайской экономики за последние три десятилетия.
Во втором квартале текущего года рост китайской экономики замедлился до 0,4%. Для сравнения: в январе-марте он был в 10 (!) раз выше и составлял 4,8%.
Прогноз Дамбизы Мойо о росте инвестиций в добывающую отрасль совпадает с планами нескольких крупных горнодобывающих компаний, которые делают ставку на то, что вторая экономика планеты попытается воспользоваться своей относительно низкой инфляцией и увеличит расходы. Глава Rio Tinto Джейкоб Стаусхольм заявил на прошлой неделе, что подход Пекина к руководству экономикой укрепил его уверенность в хорошие перспективы развития компании.
«Китай фактически не борется с инфляцией,- заявил Стаусхольм.- Мы также знаем, что они очень хотят вернуть свою экономику к росту».
Кстати, сама Дамбиза Мойо намерена продолжить инвестировать в Поднебесную в краткосрочной перспективе, но подчеркнула, что в долгосрочной перспективе Китай ждут большие проблемы.
«Думаю, проблемы (китайской экономики) в ближайшие десять лет очень усилятся»,- прогнозирует она.