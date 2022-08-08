Китай уступит первую строчку в списке крупнейших импортеров сырья

В течение десяти ближайших лет проблемы с долгами и замедлением роста численности населения могут заставить Китай уступить Индии неофициальный титул самого крупного покупателя сырья и полезных ископаемых в мире. Автор этого прогноза - известный экономист и инвестор Дамбиза Мойо, входившая в состав правлений Chevron, 3M и Barclays, а также работавшая во Всемирном банке и Goldman Sachs. Она предупредила участников международной конференции горнодобывающей промышленности «Диггеры и дилеры», которая по традиции ежегодно проходит в австралийском городе Калгурли, что долги Китая и демографические проблемы «станут невероятно огромными и сложными в течение ближайших десяти лет». По ее словам, структурные вызовы сильно затруднят для Пекина принятие и выполнение большинства политических инициатив, исходящих из центра. Кроме китайской экономики, эта тенденция будет иметь большие негативные последствия для горнодобывающих компаний всей планеты, многие из которых сильно зависят от спроса в Китае. Кстати, многие такие компании находятся в Австралии.

На смену Китаю уже в ближайшие годы скорее всего придет Индия. Если верить статистике ООН, то по численности населения Индия может обойти Китай уже в этом году. Это будет иметь не только психологические, но и «материальные последствия» для глобального рынка сырья и полезных ископаемых.