Новая площадка ОЭЗ Москвы придаст новый импульс развитию высокотехнологичной промышленности — эксперты

Новая площадка особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на востоке столицы — индустриальный парк «Руднево» — создаст правильный социальный каркас для развития этого района, поскольку жителям необходимы новые рабочие места. А льготы, которыми пользуются резиденты таких площадок, простимулируют инвесторов к размещению там новых высокотехнологичных производств, полагают эксперты.

Напомним, индустриальный парк «Руднево» рядом с Некрасовкой строится с конца 2020 года. Всего на его территории площадью 14,7 га возведут 16 производственных корпусов. По планам властей столицы, площадка станет одним из крупнейших промышленных кластеров города.

Как сообщил 8 августа мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году в «Руднево» появится более 3 тысяч рабочих мест, там достроят более 100 тыс кв м площадей, предназначенных для современной промышленности. «Дальше будем планировать следующие очереди развития этого индустриального парка», — добавил глава столицы.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, здесь расположатся, в том числе, производители имплантируемых медицинских изделий, банкоматов и электрических конденсаторов. «Новая территория привлекательна не только налоговыми и таможенными преференциями, которые доступны сегодня резидентам ОЭЗ, но и развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. После ввода в эксплуатацию объектов парка общая площадь столичной особой экономической зоны вырастет на 14,7 га, а количество рабочих мест существенно увеличится и, как следствие, вырастут налоговые поступления от локализованных производств в бюджет города», — добавил он.

По мнению экспертов, технополис «Москва» сегодня драйвер в создании центров технологического роста столицы. А льготы, которыми пользуются резиденты особых экономических зон (ОЭЗ), могут мотивировать высокотехнологичные предприятия к размещению именно там. «Высокотехнологичные предприятия требуют соответствующего оборудования, что влечёт за собой серьезные затраты, поэтому предоставляемые льготы мотивируют компании к присутствию в этих секторах экономики», — сказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян. По его оценке, «решение о запуске этого индустриального парка является своевременным и наиболее благоприятно скажется на развитии промышленности города в рамках четко очерченной промышленной политики».

Место расположения производственной площадки «Руднево» можно отметить как максимально выгодное, сказала доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко. «Во-первых, это новая инфраструктура, которая способствует вливанию как стартапов, так и действующих предпринимателей в производственные цепочки в максимально сжатые сроки. Во-вторых, это удобная локация вблизи крупных транспортных артерий и станции метрополитена, что позволит предприятиям-резидентам индустриального парка сократить расходы на логистику и привлечь высококвалифицированных специалистов», — подчеркнула она. В целом открытие «Руднево» позволит обеспечить работу многих видов высокотехнологичных производств, добавила эксперт.

В районе, где строится новая площадка московской ОЭЗ, проживает большое количество людей, и появление новой производственной зоны обеспечит им, в первую очередь, рабочие места, отметил основатель архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект», эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин. «Это является социальным каркасом города, который включает в себя не только школы, детские сады, объекты здравоохранения и спорта, но и создание новых квалифицированных возможностей для работы», — пояснил он. Кроме того, вблизи от этой площадки расположена станция метро «Лухмановская», что обеспечивает ее доступность для общественного транспорта. «Вообще, индустриальные парки должны проектироваться архитекторами как уникальные общественные объекты. В мире мы можем видеть много таких примеров, когда технопарки становятся знаковыми и узнаваемыми объектами», — резюмировал он.