Объем ФНБ в июле вырос почти на 1,4 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 августа составил 12,156 трлн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. По состоянию на 1 июля объем фонда оценивался в 10,775 трлн рублей. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) достиг 8,664 трлн рублей (или $141,309 млрд), что составляет 6,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщается на сайте Минфина РФ.

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«По состоянию на 1 августа 2022 г. объем ФНБ составил 12 155 885,2 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 198 268,9 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ увеличился до 8,664 трлн рублей (или $141,308 млрд), что соответствует 6,5% прогнозируемому ВВП.

Из средств фонда в Банке России размещено 50 млрд евро, 5,401 млрд фунтов стерлингов, 782 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 256,6 млн рублей и 554,9 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 307,7 млрд рублей и $2,3 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,486 трлн рублей, «Аэрофлота» — 65,5 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 250 млрд рублей, в облигации «Авиакомпании «Сибирь» – 11,85 млрд рублей.

ВТБ в июле за счет средств, ранее привлеченных на субординированный депозит, купил облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» совокупной номинальной стоимостью 400 млн рублей для финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)». ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования проектов: КЖЦ-1 (128,2 млн рублей) и КЖЦ-2 (128,4 млн рублей).

Размещение средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря по 31 июля показало отрицательный финансовый результат (-$20,8 млн или -1,278 млрд рублей). Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота с 1 января по 31 июля в совокупности составили отрицательную величину в размере -2,2 трлн рублей.

В Минфине отметили, что в июле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в размере 1,656 млрд рублей, или $31,6 млн. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ в 2022 году составил 16,768 млрд рублей, или $231 млн.