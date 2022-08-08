Опрос показал, что около 40% жителей США не хотят переизбрания Байдена и Трампа на второй срок

Значительная часть избирателей в США убеждена, что второй президентский срок как действующего президента США Джо Байдена, так и бывшего американского лидера Дональда Трампа стал бы «худшим» вариантом развития событий для страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса Yahoo News-YouGov, проведенного в период с 28 июля по 1 августа среди примерно 1,6 тыс. совершеннолетних американцев.

Согласно результатам исследования, 37% жителей США считают наиболее неблагоприятным вариантом для своей страны переизбрание в 2024 году Дональда Трампа; 35% придерживаются аналогичного мнения относительно второго президентского срока Джо Байдена.

Против кандидатуры Трампа выступают 85% демократов и 25% республиканцев; Байдена не одобряют 43% и 84% представителей этих партий соответственно. При этом поддержку бывшему президенту готовы оказать в целом 39% опрошенных, в то время как его оппонента поддержал 41%.

Отмечается, что лишь 30% демократов выступят за кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, если Джо Байден решит не баллотироваться и она выдвинет свою кандидатуру. Более половины (52%) респондентов видят кандидатом от Демократической партии кого-либо другого.

В исследовании указывается, что 44% республиканцев поддержали бы Трампа, а примерно треть опрошенных хотели бы видеть кандидатом в президенты США от Республиканской партии губернатора Рона Десантиса.

Дональд Трамп возглавлял страну с 2017 по 2021 год. Джозеф Байден вступил в должность главы государства в январе 2021 года, став 46-м президентом США.

В конце июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден намерен переизбраться в 2024 году, несмотря на снижение рейтингов на фоне экономического спада в стране. Трамп в интервью изданию Intelligencer — New York Magazine в середине прошлого месяца заявил, что «принял решение» по поводу президентских выборов 2024 года, выразив уверенность в том, одержит победу, если будет баллотироваться.