По делу о гибели рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы задержан глава подрядной компании

Задержан гендиректор подрядной организации, сотрудники которой погибли во время выполнения работ в коллекторе на улице Краснодарская в районе Люблино.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице.

«Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")... В настоящее время задержан генеральный директор частной организации 1984 года рождения, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у руководства организации проведены обыски, изъята служебная документация.

Как уточняет агентство «Москва», речь идет о подрядной организации ООО «АкваТрейд». Имена фигурантов дела не разглашаются.

Накануне, 7 августа, в ходе работ по очистке коллектора в районе улицы Краснодарской погибли трое рабочих, еще трое госпитализированы.