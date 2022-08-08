Под биржи заложили токен

Представьте, что заводу по производству макарон нужна еще одна линия. Но вместо того, чтобы обратиться в банк и готовить залог или искать инвестбанк для выпуска облигаций, за пару минут завод получает нужную сумму через продажу токенов. В будущем возвращать долг он будет макаронами с новой линии. Покупатели токенов продадут их ближе к запуску, а перекупят – маркетплейсы или гипермаркеты, которые таким простым способом получат макароны под собственной маркой.

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Это лишь один из вариантов финансового инструмента, который можно сконструировать с помощью цифровых финансовых активов.

Первые шаги в этом направлении уже есть - в июне-июле банки массово запускали платформы для операций с цифровыми финансовыми активами. О старте работы таких площадок уже заявили Сбер, ВТБ, Тинькофф и Росбанк.

Пока на платформах проводятся факторинговые процедуры, инвестиционные сделки с металлами, в планах - секьюритизация (перепродажа активов в виде ценных бумаг, а в данном случае токенов) кредиторской задолженности. В будущем такие площадки могут заменить собой традиционные биржи, а токены – привычные ценные бумаги.

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Смарт-контракт для банкира

Цифровые финансовые активы (ЦФА) похожи на криптовалюты, так как выпускаются в виде токенов в блокчейн-сети. Однако в отличие от обычных криптовалют у цифровых финансовых активов, как правило, реальное обеспечение – они связаны с какими-то реальными товарами или услугами. По сути своей это привычные нам ценные бумаги, дающие право на дивиденды, участие в управлении компанией, возврат долга с процентом, покупку товара в будущем и т.д. Просто выпущенные в виде токена – то есть цифровой записи в блокчейне.

Закон о цифровых финансовых активах начал действовать в России еще в 2021 году. По закону существует четыре вида цифровых активов. Это денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Также есть гибридные цифровые активы – они совмещают в себе параметры нескольких ЦФА.

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И вот сейчас банки один за другим приступили к выпуску ЦФА и обкатке этого инструмента.

Одним из первых о создании собственной платформы для цифровых финансовых активов заявил ВТБ. Его дочерняя компания «ВТБ Факторинг» выступила инвестором, а разработчиком стала финтех-компания «Лайтхаус».

Внешне платформа представляет из себя обычный сайт с простым дизайном, рассказал «Эксперту» источник на рынке, видевший разработку. Клиенты проходят регистрацию и получают доступ к личному кабинету, через который проводятся все сделки. Эмитенты цифрового актива в личном кабинете смогут видеть его, как и инвесторы. Последние могут в один клик заключить сделку.

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Первая сделка на платформе уже проведена. Задолженность одного из клиентов группы компаний «ВТБ Факторинг» токенизировали – то есть выпустили специальные токены, или цифровые единицы, удостоверяющие право на эту задолженность. Эти токены выкупил «ВТБ факторинг».

Напомним, факторинг – это финансовая услуга для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа. Банк выдает деньги поставщику товара сразу же, а потом получает их с покупателя. Такая сделка и была оформлена через платформу– покупатель товара с отсрочкой выпустил токены, а «ВТБ Факторинг» их купил.

В «Лайтхаусе» объяснили «Эксперту», как выглядит сам процесс эмиссии цифровых активов, или токенов. Вначале эмитент – то есть клиент факторинговой компании, который хочет отсрочить платеж - выставляет в специальной веб-форме основные параметры выпуска. Он должен прописать стоимость и число выпускаемых токенов. Также указывается денежное требование при погашении, срок погашения и срок выпуска токенов, будет ли токен доступен ограниченному или неограниченному кругу лиц.

Затем инвесторы приобретают токены, а эмитент подписывает проведенную транзакцию. Все транзакции проводятся через смарт-контракты – это один из видов блокчейна.

Совершить такую же сделку можно было бы и без блокчейн-платформ с помощью стандартной факторинговой процедуры. Но тогда надо было бы заключать договор на обслуживание, а это увеличило бы время и стоимость займа для компании.

В ближайшее время на платформе ВТБ и «Лайтхаус» планируется также совершить секьюритизацию кредиторской задолженности. Чья задолженность будет размещена и какой ее объем, компании пока не раскрывают.

Похожую цифровую платформу запустил и Сбер. В отличие от ВТБ, Сбер разрабатывал ее самостоятельно. Эта платформа пока работает только в тестовом режиме и доступна небольшому числу клиентов.

На платформе Сбера также проведена первая сделка. Токены эмитировал «Сбер Факторинг». Оцифровать решили дебиторскую задолженность, переданную на факторинговое обслуживание. Объем выпуска – 1 млрд рублей, срок размещения – 3 месяца. Эмиссия также была совершена с помощью смарт-контрактов. В самом «Сбере» на запрос «Эксперта» о планах развития платформы и планируемых будущих сделках не ответили.

Не только факторинг

Еще одна цифровая платформа появится у «Тинькофф». Ее разработчиком станет все та же компания «Лайтхаус», создавшая платформу для ВТБ. В «Тинькофф» уже заявили, что платформа будет работать на базе номинальных счетов, открытых в Тинькофф Бизнесе. Через платформу будет привлекаться финансирование средних и крупных компаний. Платформа будет интегрирована с самим банком через протокол Tinkoff API. Таким образом, никакие дополнительные подтверждения со стороны клиентов не нужны.

Также существует никак не связанная с крупными банками цифровая платформа «Атомайз». Ее инвестором является компания Владимира Потанина «Интеррос». Эта площадка в начале февраля текущего года получила первой в стране статус от Центробанка оператора информационной системы по управлению ЦФА – именно этот статус позволяет выпускать цифровые активы.

«Атомайз» недавно выпустила первый цифровой финансовый актив, то есть токен на палладий. Инвестор, купивший его, получит право на денежное требование, эквивалентное рыночной цене палладия. «Металлические токены» напоминают обычные фьючерсы – контракты на поставку какого-то актива. Расчет сделан как на инвесторов из России, так и из-за рубежа. Палладий нельзя купить на российской бирже, инвестиции в него для широкого круга инвесторов возможны только через зарубежные площадки. Теперь же вкладывать деньги в этот металл можно будет через российскую платформу. Также через «Атомайз» в перспективе можно будет заключить договоры поставок по металлам.

Первым эмитентом «цифрового палладия» стал фонд GPF Investments – он токенизирует, то есть переводит в цифровую форму и выпускает на биржи, производимые «Норникелем» цветные металлы (подробнее см. «Европу завалят никелем» № 39 2021). Первые же инвесторы в токен – это малоизвестный брокер «Вектор Икс» и Росбанк.

В дальнейшем «Атомайз» планирует выпускать токены на товары, услуги и разные финансовые обязательства. Кроме того, Потанин ранее заявлял о возможности токенизации ипотеки и выпуске «реставрационных токенов» - для сбора средств на реставрацию картин, скажем, Эрмитажа.

Российская криптовесна?

По словам директора центра цифровых финансовых активов Промсвязьбанка Максима Хрусталева, благодаря ЦФА малый бизнес в будущем сможет привлекать финансирование под открытие новой линии производства – давая владельцам токенов, например, право в будущем получить производимые на этой линии товаров. «Владельцы ЦФА могут не просто ждать поставки товара, но и продать ЦФА другим инвесторам при желании. Все это открывает новые возможности для бизнеса», - говорит он.

Генеральный директор группы компаний ВТБ Факторинг Антон Мусатов пояснил «Эксперту», что эмиссия цифровых финансовых активов, действительно, напоминает выпуск краткосрочных коммерческих облигаций. Но ЦФА могут быть более гибкими и удобными. «В отличие от классических облигаций выпуск ЦФА занимает намного меньше времени и может быть удобнее операционно. Кроме того, благодаря сравнительно низким операционным издержкам можно ожидать и более низкую стоимость эмиссии ЦФА для компании в сравнении с классическими облигациями», - отметил Мусатов.

Например, для выпуска ЦФА не надо готовить эмиссионные документы - проспект ценных бумаг, не надо получать кредитный рейтинг у рейтинговых агентств и проводить само размещение на фондовом рынке, платя комиссию инвестбанку.

Источник «Эксперта» на рынке, знакомый с ситуацией, говорит, что рынок цифровых финансовых активов пока только зарождается и оценить снизятся ли издержки благодаря им, трудно. Те тарифы, которые были заявлены некоторыми платформами, показывают, что выгода для бизнеса по сравнению с традиционными ценными бумагами может быть не столь значительной, говорит он.

Об этом же говорит и аналитик финансовой группы «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, в ближайшие годы сделки с ЦФА не принесут достаточно выгоды, чтобы разработка и поддержка платформ окупалась. Пока что все это просто эксперименты.

«Цифровые платформы нужны их разработчикам - банкам, расширяющим сферу деятельности. В банковскую индустрию вторгаются новые игроки: финтех, операторы связи, социальные сети. Банки не просто защищаются, а переходят в ответное наступление, усиливая IT-компоненту. Не последнее их преимущество заключается в опыте и понимании, какая деятельность легальна, а какая находится под угрозой запрета», - объяснил Делицын.

Кроме того, запуск площадок с цифровыми финансовыми активами может быть подготовительным шагом для включения в оборот цифрового рубля, над созданием которого Банк России уже работает. Косвенно эту версию подтверждает желание ВТБ в сентябре текущего года протестировать покупку ЦФА за цифровые рубли. CEO Bankiros.ru Сергей Аникушин также напоминает, что хотя говорить о легализации криптовалют рано - президент недавно запретил их использовать как средство платежа для физлиц - однако для юридических лиц ограничений нет.

Очевидно, что банки, развивая цифровые платформы, могут в будущем оттянуть на себя часть бизнеса с традиционного фондового рынка. Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров напоминает, что платформы, работающие с ЦФА, глобально делятся на два типа: оператор информационных систем и оператор обмена.

Первые занимаются выпуском и обращением цифровых финансовых активов. Вторые обеспечивают заключение сделок. Банк России ведет реестры обоих типов платформ. Если операторов первого типа есть уже три, среди них уже упомянутые «Лайтхаус», «Атомайз» и ПАО Сбербанк, то в реестре операторов обмена пока нет ни одного участника. Аналогом биржи скорее можно назвать именно операторов обмена, а операторы информационных систем - скорее аналог брокеров на фондовом рынке.

Операторы информационных систем могут выпускать более гибкие инструменты, чем существующие активы фондового рынка, говорит Александров. Например, через ЦФА можно секьюритизировать портфели дебиторской задолженности или займов с критически более низкими транзакционными издержками. Он соглашается: хотя аналоги ЦФА существуют и на фондовом рынке, однако текущая инфраструктура подразумевает наличие достаточно серьезных требований к эмитентам бумаг. Поэтому становление рынка ЦФА может привести к появлению совершенно новых продуктов, которые невозможны в биржевой инфраструктуре.

«На мой взгляд, ЦФА и классические биржи дополняют друг друга, а где-то будут и учиться друг у друга, так что такое сосуществование будет полезно для всех», - считает Александров.

Сергей Аникушин и вовсе считает, что цифровые платформы в процессе развития переродятся естественным образом в биржи. «На них будут выпускаться ЦФА как аналоги ценных бумаг или других обращающихся на бирже активов. Это произойдет по мере внедрения в повседневную жизнь проектов на блокчейне в других сферах, - полагает эксперт. - Все записи в реестре депозитариев уже давно производятся в электронном виде, никакие бумаги инвесторам не выдаются, потому с внешней стороны для них ничего не изменится. В дальнейшем традиционные биржи и биржи ЦФА будут мирно сосуществовать вместе».

В конечном счете, границы для инвесторов между цифровыми площадками и обычной биржей будут серьезно размыты. Инвесторы смогут покупать цифровые активы и обычные бумаги из одного приложения. ЦФА станут тогда просто еще одним способом выпуска финансовых инструментов.