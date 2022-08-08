Поднебесные перспективы: российско-китайский товарооборот растет стремительно

За семь месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29% и составил 97,71 млрд долларов. Как сообщает Главное таможенное управление КНР, из Поднебесной в Россию было ввезено товаров на 36,26 млрд долларов — на 5,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки из России в Китай увеличились на 48,8% — до 61,44 млрд долларов. При этом товарооборот только за июнь оценивается в 16,79 млрд долларов: 10,02 млрд — экспорт из России, 6,77 млрд — китайский импорт.

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В 2021 году российско-китайский товарооборот вырос на 35,8%, до рекордных 146,89 млрд долларов. Напомним, что 2018 году этот показатель впервые превысил 100 млрд, после чего лидеры двух стран поставили задачу увеличить его вдвое к 2024 году. А по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в начале февраля текущего года появилась новая цель — довести товарооборот до 250 млрд долларов в год.

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Свято место пусто не бывает

Торговля России и Китая продолжает расти, нацелившись на годовой оборот 200 млрд долларов, отметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Сам доллар, кстати, постепенно вытесняется из взаимного товарного обмена, поскольку стороны стремятся использовать национальные валюты для расчётов.

Обращает на себя внимание тот факт, что рост российского экспорта опережает рост китайского, указал эксперт. Более того: обеспечивается он не только нефтью, но и другими товарами. В июле отгрузка нефти в Китай из дальневосточных портов упала до 21,3 млн тонн, что является минимальным объёмом с февраля текущего года, а вот поставки газа по «Силе Сибири» стабильно растут.

Кроме того, Китай активно закупает продовольственные товары - это позволяет ему удерживать одну из самых низких инфляций в мире (около 2,5%). Китайские же поставки в Россию наращиваются в области производственного оборудования, электротехники, электроники. Активно увеличивается экспорт автомобилей - вместо приостановивших свою деятельность в РФ европейских автопроизводителей.

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В структуре российских поставок преобладают минеральные ресурсы, и вряд ли можно ожидать иного, когда речь идёт о торговле с «мировой фабрикой», считает Кочетков. Китай же, что ожидаемо, поставляет в основном промышленные товары. Подобная картина сохранится и в будущем, так как потребность РФ в импорте промышленных товаров возрастает на фоне разрыва с Европой.

Цель довести в ближайшие пару лет взаимную торговлю до двухмиллиардной отметки стала ещё более достижимой на фоне перестройки каналов российского импорта и изменений геополитической ситуации, уверен аналитик. Будущие направления экспорта и импорта вытекают из логики текущих потребностей двух стран. России необходимо усилить работу по развитию микроэлектроники и производству чипов. Китай, в свою очередь, заинтересован, например, в развитии производства авиатехники и двигателей для неё. Кроме того, на фоне истощения земель будет расти потребность Побнебесной в продовольствии на фоне истощения земель.

Так или иначе, странам есть, что предложить друг другу. Конечно, уверен эксперт, перекос в российском экспорте в сторону минеральных ресурсов сохранится, но это естественные обстоятельства географического разделения труда. По сути, Китай и Россия будут работать над освоением доли Германии в российской внешней торговле, поскольку европейский партнёр записался на выход. А свято место, как говорится, пусто не бывает.

Стратегическое партнерство как драйвер роста

После начала СВО Китай не поддержал введенные США и ЕС санкции против России и остается на сегодня крупнейшей мировой державой, которая продолжает и развивает с Россией взаимовыгодное сотрудничество, напомнил эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Россия поставляет в Китай нефть и продукты нефтепереработки, природный газ и уголь. На эти сырьевые товары приходится около 70% стоимости экспорта.

В январе—июне 2022 года Россия экспортировала в Китай 41,3 млн тонн нефти, что на 4% больше в годовом выражении. Россия заняла первое место среди всех экспортеров чёрного золота в Китай, сместив Саудовскую Аравию, отмечает аналитик. Такая динамика сложилась в силу предоставления скидок китайским покупателям: в марте средний дисконт составил около 20%, в апреле — 33%. после чего, впрочем. среднемесячная стоимость топлива выросла почти на 20%.

Также Поднебесная покупает в России медь и медную руду, зерновые культуры, древесину. В сезоне-2022/23 Россия может начать масштабные поставки зерна в Китай в объеме не менее 1 млн тонн. Экспорт пиломатериалов из России по итогам января—мая вырос на 10%, до 11,2 млн куб. м. Лидером среди их покупателей, опять-таки, выступил Китай, на который пришлась половина поставок. Россия покупает у КНР смартфоны, компьютеры, кондиционеры, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства.

Что касается критически важных поставок, то из Китая в Россию поступает большая часть чипов. Кроме того, в структуре российского импорта из Китая являются машины и оборудование (55,1 % от общего импорта), химическая продукция (11,1%), текстильные материалы и изделия (7,3 %).

В целом, общий объем импорта в апреле месяце сократился на 35%, в денежном выражении на 1,3 млрд долларов. При этом поставки микропроцессоров и воздушных насосов возросли. После масштабного падения российского авторынка внимание автодилеров обращено на китайский авторынок. Сейчас доля машин китайских марок в России составляет 1,7 % от общего количества, однако продажи китайских автомобилей начали стремительно расти. Есть надежды, что китайские автомобили частично снимут ажиотаж российских покупателей в приобретении новых авто, предположил Валерий Корнейчук.