Российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре возглавит Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, которая пройдет в сентябре.

Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)», — говорится в документе.

Сообщается, что в российскую делегацию, в частности, войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также ряд директоров департаментов МИД России.

Сам президент России Владимир Путин на 77-ю сессию Генассамблеи ООН не поедет. Глава государства также не планирует выступать на ней ни в каком формате, в том числе по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Поездка и выступление не планируются», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.